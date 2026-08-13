鍾淑慧自爆曾出席富豪飯局細節　崔加寶驚爆車內用腳撐爆擋風玻璃

藝人崔加寶、鍾淑慧日前作客網台節目《BoBo Kingdom「閨密篇」》，昔日花旦於節目中真情流露大談人生歷程。崔加寶首度自爆曾飽受產後抑鬱及更年期情緒失控的雙重折磨，更透露曾在車上與丈夫吵架時衝動「踢爆」擋風玻璃。而鍾淑慧則大方回應外界流傳已久的「富豪飯局」及「過億身家」傳聞，現場笑聲與感悟交織。

崔加寳、鍾淑慧。（YouTube@BoBo Kingdom）

崔加寶驚爆產後抑鬱失控

崔加寶在節目中坦承，自己曾經經歷過一段相當黑暗的情緒低潮期，同時面對產後抑鬱與更年期帶來的控制障礙。她回憶有一次在車上與老公周文曦發生激烈爭吵，在極度衝動下，坐在副駕駛席的她竟直接抬腳，猛力將車頭的擋風玻璃「撐爆」！當場玻璃碎裂的畫面讓她瞬間嚇傻，心想：「驚覺『係咪玩大咗？』亦開始正視問題。」這才意識到情緒病的嚴重性，隨後尋求中醫調理身體與情緒。如今情緒早已平復的她直言：「當然身體機能會隨年紀下降，但要接受自己，唔好同以前對比。」

崔加寶曾產後抑鬱失控。（YouTube@BoBo Kingdom）

鍾淑慧被罵「廢柴」嬲到宜家

節目中亦曝光了鍾淑慧與好姊妹王綺琴昔日的爆笑「恩怨」。鍾淑慧笑言當年處於事業搏殺期極度疲倦，難得與閨密出遊只想在酒店昏睡充電，豈料熱愛瑜伽的王綺琴竟當眾大罵她「廢柴」。鍾淑慧現場笑罵：「我真係嬲到𠵱家，呢句好hurt我！」兩人當年更曾因送手信被對方嫌棄，火爆怒轟對方「衰到冇人有！」雖然表面互不相讓，但姊妹情極為深厚。

鍾淑慧被罵「廢柴」嬲到宜家。（YouTube@BoBo Kingdom）

鍾淑慧首度回應「富豪飯局」與「過億身家」傳聞

談及娛樂圈多年來盛傳的「富豪飯局」，鍾淑慧大方承認年輕時的確曾受邀出席，但過程絕非外界想像般複雜或猥瑣。鍾淑慧還原富豪飯局真相：「大家諗多咗，其實只係一班有錢嘅生意人，好casual咁約啲藝人食餐貴飯，在場唔止有女藝人，男藝人都有……邊有咁猥瑣呀，都係食餐飯，咁我食完咪走囉，冇任何下文。」她更自嘲：「可能當時我太年輕，佢哋講乜我根本搭唔到嘴，只係禮貌陪笑……我哋生不逢時，40年前應該冇（被包）呢啲嘢，真羞家！」至於外界盛傳她與丈夫吳岱融坐擁「過億身家」，鍾淑慧隨即澄清笑言：「邊有過億？𠵱家過咗搏殺期，老公吳岱融有工作，個仔大咗經已出身，我只係變咗『廢人』。」