林子祥葉蒨文完騷即回港　貼地行連鎖服裝店疑為孫女買靚衫

香港樂壇殿堂級夫妻檔林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）結婚多年依然恩愛如初，近年更升格為人尊崇的「最潮爺爺嫲嫲」。隨著兒子林德信（Alex）日前順利迎來第二胎千金、家族再添新成員，剛剛結束高強度巡迴演唱會的他們一回港即急不及待「出巡」。日前有網民在中環IFC野生捕獲這對巨星夫妻，兩人毫無架子逛街疑似為孫女揀衫，溫馨指數爆燈。

網民偶遇林子祥夫婦甜蜜行街買衫。（小紅書＠Tracy HK）

巡演一完即返港

林子祥與葉蒨文近期展開《白頭到老 WE ARE ONE》巡迴演唱會，在舞台上氣勢磅礡、歌聲震撼全場。葉蒨文早前更在演唱會上難掩興奮地向觀眾透露，一完Show就要趕返香港「抱新胞孫女」。沒想到葉蒨文說到做到，剛結束舞台工作的兩人，第一時間不是閉關休息，而是放鬆拍拖逛街，疑似為剛出世的孫女買衫。雖然兩人在樂壇地位崇高、身家豐厚，但為買衣服時卻非常「貼地」，並未專挑奢侈名牌，展現出極具親和力的一面。

林子祥親自為大孫女取名。（IG@candacepooon）

葉蒨文當眾向歌迷展示孫女照片。（weibo@第一現場）

網民直擊「最帥爺爺與最靚嫲嫲」選衣日常

據網民分享，當天她下班後順路到中環行街，完全沒想到會「隨機掉落大明星」。照片中的林子祥與葉蒨文穿著低調休閒，雖然滿頭銀髮，但狀態極佳、星味難擋。網民透露，兩人在店內全程出雙入對，邊行邊看。葉蒨文興致勃勃地挑選衣服。林子祥則在一旁細心給予意見，時不時相視而笑，互動閃瞎旁人。不少網民看到照片後紛紛留言直呼：「這才是真正的《分分鐘需要你》現實版！」、「下班能遇到林子祥和葉蒨文太幸運了」、「滿頭白髮依然這麼帥這麼靚，簡直是熟齡範本！」

同網民合照毫無架子。（小紅書＠Tracy HK）