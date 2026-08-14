前TVB主播袁沅玉曬豪華過大禮　男家盡顯財力滿屋金器海味錫到燶

現年 31 歲的前 TVB 新聞主播袁沅玉即將正式榮升人妻！今日（14日）她於社交平台上載多張「過大禮」的溫馨甜蜜照片，幸福之情溢於言表。從曝光的照片可見，男家送上的聘禮奢華至極，整齊擺滿了整個客廳，獲得廣大網民及粉絲紛紛送上祝福。



袁沅玉樣子甜美，獲網民封主播女神。（IG@yuenyuenyukyuki）

幕前主播成功轉型KOL兼主持

曾於TVB新聞台擔任主播的袁沅玉，憑藉甜美清秀的外貌與穩健專業的形象深受觀眾喜愛。告別新聞台後，她積極轉型為人氣KOL，在社交平台分享日常，吸引大批追縱者；同時更跨界參與主持香港電台經典節目《香江暖流》等，憑親切台風廣受好評。現年31歲的她除了事業順遂，近日更宣佈喜訊，即將正式升格成為人妻。

袁沅玉畢業於香港浸會大學傳理及影視學院新聞系（廣播新聞）。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉2017年加入有線新聞做實習記者，2018年跳槽去無綫。（電視截圖）

豪門級聘禮鋪滿客廳

如今袁沅玉於個人社交平台發佈多張「過大禮」儀式相片分享喜悅，照片中場面極具氣派，琳琅滿目的聘禮幾乎佔據整個客廳，足見男家對這位準新抱的器重。當中的奢華金器尤其吸睛，包括份量十足的龍鳳鈪、金豬牌與金頸鏈，同時擺放了多個巨型水果籃、海味珍饈及嫁女餅等。儀式期間，袁沅玉與圈外未婚夫面帶甜笑，兩人不時擺出心心姿勢，更在金器前甜蜜擁吻，羨煞旁人。

袁沅玉晒豪華過大禮，奢華金器堆滿客廳。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉曬豪華過大禮，奢華金器堆滿客廳。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉晒豪華過大禮，奢華金器堆滿客廳。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉晒豪華過大禮，奢華金器堆滿客廳。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉晒豪華過大禮，奢華金器堆滿客廳。（IG@yuenyuenyukyuki）

去年十月獲求婚拍唯美婚照

袁沅玉與圈外男友感情穩定，早在去年10月已接受求婚，當時亦在上載求婚鑽戒照片宣佈婚訊。兩人先前更前往拍攝了一輯風格唯美的婚紗照，袁沅玉身穿多套性感婚紗大秀身材，與未婚夫在鏡頭前浪漫親吻。隨着過大禮儀式順利完成，這對準新人的婚禮已進入倒數階段，不少網民與粉絲亦紛紛留言送上誠摯祝福。

袁沅玉去年10月已接受男友求婚，大騷求婚鑽戒。（IG@yuenyuenyukyuki）

米蘭大教堂前跪地求婚，袁沅玉感動到喊。（IG@yuenyuenyukyuki）

好sweet！（IG@yuenyuenyukyuki）