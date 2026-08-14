天才女友大結局│胡一天田曦薇3場激吻　網民：這是免費能看的嗎？

內地青春劇《天才女友》在周三（8月12日）播出大結局，男女主角江逾白（胡一天飾）與林知夏（田曦薇飾）經歷重重波折，終於修成正果。該劇前期讓觀眾苦等25集，將天才少女林知夏與全能學霸江逾白的情感鋪墊到極致，沒想到結局時，累積已久的愛意一口氣爆發。從雪中初吻、銀杏葉下的求婚熱吻，再到尺度邊緣的房車親熱戲，三段連場激吻戲震撼觀眾，大批網民在深夜瘋狂截圖，留言區全被同一句對白洗版：「這是免費能看的嗎？」



陸劇《天才女友》在昨天（8月12日）正式迎來大結局，男女主角江逾白（胡一天飾）與林知夏（田曦薇飾）經歷重重波折，終於修成正果。（《天才女友》預告）

胡一天、田曦薇20厘米身高差：拆解《天才女友》雪中初吻視覺衝擊

身高188厘米的胡一天對上168厘米的田曦薇，20厘米的差距本來就是偶像劇的「收視保證」，在《天才女友》雪中初吻那一幕，女主角林知夏踮起腳尖主動索吻，男主角江逾白順勢低頭，女方眼尾泛紅的微表情，配上男方耳尖紅透的真實生理反應，瞬間將韓劇式的浪漫氣氛重現。不少網民紛紛表示這種漫畫般的視覺衝擊根本毋須台詞輔助，兩個人光是站在一起就已經是故事。

身高188厘米的胡一天對上168厘米的田曦薇，20厘米的差距成為偶像劇《天才女友》的「收視保證」。（微博@天才女友官微）

《天才女友》雪中擁吻一幕，林知夏（田曦薇飾）踮起腳尖主動索吻，江逾白（胡一天飾）順勢低頭，瞬間將韓劇式的浪漫氣氛重現。（《天才女友》預告）

突發狀況變經典解密：胡一天即興發揮造就命中注定的浪漫

網民盤點《天才女友》中極致甜蜜的場面，莫過於銀杏葉下的求婚戲，江逾白單膝下跪遞上鑽戒，為穿着白裙的林知夏戴上復古頭紗。據劇組幕後花絮透露，拍攝現場鼓風機突然將頭紗吹飛，胡一天下意識伸手護住女方頭頂並輕撫其秀髮，這個劇本上沒有的即興動作，反而成為整場戲最觸動人心的細節。兩人在金色落葉中深情相擁的畫面，在社交平台的討論度至今居高不下。

網民評價，劇集《天才女友》中極致甜蜜的場面是銀杏葉下的求婚戲。（微博@天才女友官微）

大結局房車激吻 網民：觸碰電視尺度邊界的「成年人愛情」

若說前面兩場是浪漫童話，最後的房車親密戲就是「成年人愛情的激情爆發」。在昏黃且狹窄的車廂空間內，剛洗完頭的江逾白被林知夏溫柔擦拭頭髮，隨後男方順勢將其撲倒。脫去襯衫、親吻頸項，每一個鏡頭都充滿克制與洶湧交織的張力。

劇集《天才女友》後期親密戲被稱「成年人愛情的激情爆發」，剛洗完頭的江逾白被林知夏溫柔擦拭頭髮，隨後男方順勢將其撲倒。（《天才女友》預告）

影評人指這場戲並沒有流於俗套的「生硬堆砌的浪漫」，而是建立在兩人從高中同桌到職場重逢的深厚情感基礎上。