罪愛劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《罪愛》陸劇網劇。有王凱為執導，由邢昭林、何藍逗領銜主演的一套以都市復仇愛情為題材的網劇。本文將會介紹這部網劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《罪愛》網劇劇情大綱

當紅女星温珈南（何藍逗 飾）因目睹父親何暮殺人的罪行而倉皇逃離，不料遭遇蓄意車禍被誣陷為肇事者，更被親生母親送入療養院軟禁，一夜間身敗名裂。此時，雲海會所老闆江嶼（邢昭林 飾）化身康復師潛伏至她身邊，本欲藉她向何暮報復母仇，卻在試探與監控中驚覺何暮才是真正的殺母仇人，而眼前遍體鱗傷的温珈南竟是自己同父異母的親妹妹。

看清共同的敵人後，二人化猜忌為同盟，攜手設局對抗罪惡。他們在復仇之路上層層剝開豪門家族駭人聽聞的醜聞，最終將何暮的罪行暴露於陽光之下；在洗清冤屈、懲治罪惡的同時，這對歷經血火淬鍊的兄妹亦獲取了真相，締結出世間最真摯深沉的血脈紐帶與靈魂靠攏。

《罪愛》播出更新時間｜最新追劇日曆

《罪愛》網劇幾時播?《罪愛》於8月18日播放，由愛奇藝播放。8月18日起，每日12:00開播，首更6集，之後每日更新4集。8月22日起，每日更新2集。

《罪愛》演員

邢昭林 飾 江嶼

邢昭林 飾 江嶼（weibo@罪愛官博）

何藍逗 飾 温珈南

何藍逗 飾 温珈南（weibo@罪愛官博）

張陸 飾 何暮

張陸 飾 何暮（weibo@罪愛官博）

胡然 飾 温心

胡然 飾 温心（weibo@罪愛官博）

屈剛 飾 温硯輝