《九門》陳偉霆宣傳爆BL金句：佛爺肯定是1！　網民封「陳雷霆」

香港男星陳偉霆（William）早年已將事業重心轉向內地，憑藉劇集《老九門》中英姿颯爽的「張大佛爺」張啟山一角奠定一線男星地位。隨着《老九門》續作《九門》的宣傳活動展開，陳偉霆在各大訪問中的顯露真性情、無包袱的表現引發網絡熱議。不同於許多藝人小心翼翼、照本宣科，陳偉霆以極具衝擊力的真性情與高情商金句連發，其中與曾舜晞同場時，因二人在劇中有在澡堂上「肉帛相見」的場面，陳偉霆更爆出充滿「BL味」（Boy's Love）的暗示金句，包括說「佛爺肯定是1！」，令全場爆笑之餘，更被內地網民與粉絲封為「陳雷霆」，形容他是娛樂圈難得一見的真性情藝人。



陳偉霆被內地網民與粉絲封為「陳雷霆」，形容他是娛樂圈難得一見的真性情藝人」。（微博@William威廉陈伟霆）

陳偉霆與曾舜晞同場時，因二人在劇中有在澡堂上「肉帛相見」的場面，陳偉霆更爆出充滿「BL味」（Boy's Love）的暗示金句」。（微博@William威廉陈伟霆）

對曾舜晞拋BL味金句 網民：偉霆哥真係乜都敢講！

「陳雷霆」這個帶有幾分霸氣與喜感的封號，源於陳偉霆在《九門》宣傳場合的多次爆笑狂言，例如在直播活動中，當被問到與同劇男演員曾舜晞（飾演吳老狗）的關係時，陳偉霆恰好看到對方領帶沾到雪糕，順手幫忙擦拭並脫口而出：「我幫你擦。就是幫他擦的關係！」引得全場爆笑，他隨後才笑着以劇中寵物狗的劇情圓場，這類不設防的真實互動在社交平台上引發極高轉發量，網民不禁說：「偉霆哥真係乜都敢講！」

陳偉霆與曾舜晞同場時，因二人在劇中有在澡堂上「肉帛相見」的場面，陳偉霆更爆出充滿「BL味」（Boy's Love）的暗示金句」。（微博@William威廉陈伟霆）

陳偉霆一句「幫他擦的關係！」金句一出引得全場爆發狂笑。網民：「偉霆哥真係乜都敢講！」 （《九門》劇集宣傳直播截圖）

隨後被問及劇中「佛爺」與「九爺」到底誰更強、誰勝誰負時，陳偉霆連問題都未完全理解就即時回應：「那個佛爺肯定是1！」這句充滿「BL味」的曖昧句子，令現場工作人員當場愣住，但網民則截圖瘋傳。

陳偉霆與曾舜晞同場時，因二人在劇中有在澡堂上「肉帛相見」的場面，陳偉霆更爆出充滿「BL味」（Boy's Love）的暗示金句」。（微博@William威廉陈伟霆）

陳偉霆一句「那個佛爺肯定是1！」這句充滿「BL味」的曖昧句子，令現場工作人員當場愣住。（《九門》劇集宣傳直播截圖）

陳偉霆真情流露徹底打破傳統明星宣傳沉悶感

有媒體評論指出，陳偉霆不按常規出牌、真情流露的綜藝感徹底打破了傳統明星宣傳的沉悶感。而曾舜晞在現場示範連續8次撒嬌後，陳偉霆模仿曾舜晞時更直接拋出撒嬌式反問：「你行不行啊？」逼得曾舜晞當場崩潰大喊「沒有你行不行這一句！」，場面一度失控。

陳偉霆後來演繹「撒嬌八連」的橋段，更是將曾舜晞嚇得當場大喊「沒有你行不行！」。（《九門》劇集宣傳直播截圖）

網民打趣陳偉霆改名「陳雷霆」 讚敢講又真誠

內地網民紛紛笑指「陳偉霆」3個字已不足以形容他的雷霆發言，乾脆叫「陳雷霆」才能貼切描述他一開口就驚人的效果。網民打趣道：「港台藝人真係乜都敢講！」在偶像包袱沉重的演藝圈中，陳偉霆展現出香港藝人獨有的自然隨性與真誠，持續引爆網絡熱度，大受歡迎。