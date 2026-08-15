披荊斬棘｜余文樂唔再浮腫黑黑實實狀態大勇　體脂僅15.7%超Fit

內地熱播綜藝節目《披荊斬棘2026》8月14日進行初見直播，沒想到現場意外頻生，節目組竟忙中出錯播錯影片，誤把舞台比賽規則提早曝光，直接揭曉了包括翻80公斤輪胎、推152公斤雪橇等三項體能挑戰，嚇得現場主持人急忙大喊：「收收收，這個今天晚上結束的規則，等會等會。」此外，直播中還出現收音忽大忽細、藝人耳機故障及麥克風數量不足等一連串技術失誤，讓不少網民爆笑調侃，這反而「實錘」了節目是真直播與真收音。

節目組播錯視頻。（《披荊斬棘2026》節目截圖）

余文樂顏值重回巔峰

早前曾被指大細眼兼身材脹爆的余文樂，在今次直播中狀態大勇，不僅顏值重回巔峰，更被網民大讚瘦了不少、變年輕了，唯獨皮膚曬黑了幾度。今次余文樂邀請了多年好友兼唱片製作人陳考威擔任其「送考人」，他現場感性表示：「希望這一季跟各位哥哥玩得開心、順利及安全，身邊這位是我一個多年的朋友，也是一個音樂的製作人，今次的初舞台的表現，歌曲也是他挑的，編曲也是他負責，所以他是我音樂上面非常重要的夥伴。」而同場的劉畊宏一登場則展現滿滿活力，直接開啟健身模式帶領眾人跳健身操，迅速將現場氣氛推向高潮。

余文樂在先導片中的大細眼曾引起網民激烈討論。（《披荊斬棘2026》節目截圖）

最新一期節目，顏值突然提升，但皮膚卻黑了幾度。（《披荊斬棘2026》節目截圖）

參賽者體脂率一覽無遺

除了表演與遊戲，節目現場更公開了各位哥哥的身高、體重以及體脂率，引來網民笑封為「減肥節目」。其中報稱身高1米77、體重81公斤的余文樂，體脂率僅有15.7%，保養得相當不錯。全場體脂率最低的毫無懸念由周杰倫的御用健身教練劉畊宏以9%奪冠，而內地演員王傳君則以25.5%的體脂率成為全場最高，形成鮮明對比。

各男星體脂率一覽無遺。（《披荊斬棘2026》節目截圖）