披荊斬棘｜余文樂唔再浮腫黑黑實實狀態大勇　體脂僅15.7%超Fit

撰文：亞瑟
出版：更新：

內地熱播綜藝節目《披荊斬棘2026》8月14日進行初見直播，沒想到現場意外頻生，節目組竟忙中出錯播錯影片，誤把舞台比賽規則提早曝光，直接揭曉了包括翻80公斤輪胎、推152公斤雪橇等三項體能挑戰，嚇得現場主持人急忙大喊：「收收收，這個今天晚上結束的規則，等會等會。」此外，直播中還出現收音忽大忽細、藝人耳機故障及麥克風數量不足等一連串技術失誤，讓不少網民爆笑調侃，這反而「實錘」了節目是真直播與真收音。

節目組播錯視頻。（《披荊斬棘2026》節目截圖）

余文樂顏值重回巔峰

早前曾被指大細眼兼身材脹爆的余文樂，在今次直播中狀態大勇，不僅顏值重回巔峰，更被網民大讚瘦了不少、變年輕了，唯獨皮膚曬黑了幾度。今次余文樂邀請了多年好友兼唱片製作人陳考威擔任其「送考人」，他現場感性表示：「希望這一季跟各位哥哥玩得開心、順利及安全，身邊這位是我一個多年的朋友，也是一個音樂的製作人，今次的初舞台的表現，歌曲也是他挑的，編曲也是他負責，所以他是我音樂上面非常重要的夥伴。」而同場的劉畊宏一登場則展現滿滿活力，直接開啟健身模式帶領眾人跳健身操，迅速將現場氣氛推向高潮。

余文樂在先導片中的大細眼曾引起網民激烈討論。（《披荊斬棘2026》節目截圖）
最新一期節目，顏值突然提升，但皮膚卻黑了幾度。（《披荊斬棘2026》節目截圖）

參賽者體脂率一覽無遺

除了表演與遊戲，節目現場更公開了各位哥哥的身高、體重以及體脂率，引來網民笑封為「減肥節目」。其中報稱身高1米77、體重81公斤的余文樂，體脂率僅有15.7%，保養得相當不錯。全場體脂率最低的毫無懸念由周杰倫的御用健身教練劉畊宏以9%奪冠，而內地演員王傳君則以25.5%的體脂率成為全場最高，形成鮮明對比。

各男星體脂率一覽無遺。（《披荊斬棘2026》節目截圖）
周杰倫健身教練劉畊宏，體脂率僅9%。（《披荊斬棘2026》節目截圖）
港姐從化行丨5號魏欣賽前勁操Fit　縮肚擺甫士驚現21吋小蠻腰CY陳宗澤傳升呢做爸爸　另一半同為音樂人Shimica曾為鄭秀文寫歌謝霆鋒16歲二仔Quintus近照流出　183cm排球隊長獲封迷你版謝霆鋒王嘉爾被爆與宋雨琦熱戀長達7年　春節曾帶同父母飛往韓國陪女方李尹嫣與林盛斌首合作任慈善唱司儀　默契十足：有阿Bob淡定好多
余文樂
內地綜藝節目