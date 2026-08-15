王嘉爾被爆與宋雨琦熱戀長達7年　春節曾帶同父母飛往韓國陪女方

現年32歲的頂流男神王嘉爾（Jackson Wang），憑帥氣外表與音樂才華圈粉無數，於全球人氣高企，其感情生活一直備受關注。近日網上突然爆出他與韓國女團I-DLE成員宋雨琦秘密熱戀長達7年，消息一出即時引爆全網討論。



王嘉爾與I-DLE宋雨琦傳長跑7年。（IG@jacksonwang852g7）

宋雨琦（右二）是韓國女團i-dle成員。（IG@i_dle_official）

2022年狗仔曾拍過夜引爆緋聞

王嘉爾與宋雨琦的緋聞始於2019年合作內地綜藝節目《奔跑吧》，兩人曾因同款飾品引發熱議。至2022年2月，有內地狗仔釋出影片，爆料指宋雨琦在酒店被王嘉爾司機接到男方住所過夜，翌日早上再由司機連同助理送回酒店，女方離開時手上更提著玫瑰花，令戀情傳聞甚囂塵上。當時事件發酵後，王嘉爾工作室迅速發表聲明，強烈澄清影片是被惡意剪輯，強調當時僅為朋友聚會，並已向公安機關報案處置。

兩人曾同拍攝綜藝《奔跑吧》。（網上圖片）

曾有內地狗仔拍到宋雨琦入住王嘉爾住所。（網上圖片）

脫粉粉絲突襲爆料：王嘉爾攜父母飛韓國

兩人近年幾乎零公開互動，而近日，一名自稱宋雨琦「脫粉粉絲」在韓國突襲爆料，聲稱二人從未分手，甚至於今年春節已見過家長，男方父母更飛往韓國陪女方過年。該網民更指出，王嘉爾好友的妻子近期頻繁點讚宋雨琦的IG，可見兩人圈子高度重疊。加上王嘉爾今年頻頻前往韓國，而宋雨琦日前赴美拍攝MV，男方隨後亦緊接前往，令這段緋聞傳得沸沸揚揚。

宋雨琦脫粉粉絲爆料戀情。（微博圖片）

更爆出王嘉爾攜父母飛韓國陪女方過年見家長。（微博圖片）

網民挖紋身含義與同款細節

隨著事件發酵，有網民隨後挖掘出更多細節。王嘉爾肋骨位置有一個「COOKIES」紋身被暗指是女方粉絲名字，而女方亦被指有一個哥基圖案的紋身，對應王嘉爾的愛犬。此外，兩人被指早在2019年已被目擊同遊寵物店，多年來戴同款手環、互推作品，甚至連口音都被指互相影響——來自香港的王嘉爾說話漸帶北京口音，而來自北京的宋雨琦則自爆粵語變好。

網民挖掘細節。（網上圖片）

王嘉爾發吃瓜圖幽默闢謠

面對連日來的熱搜與緋聞，王嘉爾今日（15日）於微博發布了一張正在吃西瓜的影片。由於在網絡文化中「吃瓜」意指圍觀看熱鬧或八卦，王嘉爾此舉被廣大網民解讀為以幽默自嘲的方式親自「吃自己的瓜」，闢謠澄清不實緋聞。

王嘉爾發「吃瓜」影片。（微博@王嘉爾）