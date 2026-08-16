游嘉欣被網民質疑顏值變化甚大　大方拍片公開「8年整容進化史」

現年26歲的TVB小花游嘉欣（游游）近年外貌及身形大升級，頻頻惹來過度醫美甚至削骨傳聞。高EQ的她近日拍片大方分享「8年整容史」，親自回應外界疑慮。



無綫新生代小花游嘉欣（游游）憑藉甜美清純的外貌與「A0女神」形象深入民心。（IG@kayan_yau）

19歲的游嘉欣。（IG@kayan_yau）

游嘉欣大方分享「8年整容歷史」。（IG@kayan_yau）

身形弗爆似AI頻惹醫美疑雲

游嘉欣近年愈來愈精緻美麗，但同時亦引來不少網民對其外貌的質疑。除了不時被指五官變樣外，她早前分享健身房跳舞影片展現完美身形，雖獲讚似AI，但亦遭網民留言狠批「成張面都做微調過」、「磨削腮骨，執嗰個豬膽鼻」，質疑她過份醫美。

不少網民質疑游嘉欣整容。（IG@kayan_yau）

大方公開八年「整容」進化史

面對網絡上的種種猜測，游嘉欣大方拍片回應。她透露看到網上有不少推測自己「整咗邊一個部分」，隨後幽默地表示：「我都唔知自己會有分享整容歷史嘅一日」，更承認的確有轉變：「大家冇講錯，我個樣確實每一年都在進化緊」。

19歲的游嘉欣。（IG@kayan_yau）

直言自己每年都在變化。（IG@kayan_yau）

自爆直角肩花八年打磨，揉臉捏鼻破削骨疑雲

片中游嘉欣自爆其「進化部位」，首先指向自己的直角肩。她透露這項「工程」絕非一朝一夕：「首先係直角肩，我用咗8年嘅時間去打磨」，笑指自己每年都有調整，力證完美的肩頸線條全靠多年來持之以恆的健身打磨而成。對於被指削骨及隆鼻，游嘉欣即場做「豬鼻」證明自己絕無「加工」，笑言鼻子是「喺我出世嘅時候已經整好」。更表示還有「整容級化妝術」的加持，令自己變靚。

用8年時間打磨好身材。（IG@kayan_yau）

好有毅力！（IG@kayan_yau）

力證自己沒有削骨。（IG@kayan_yau）