楊英偉自爆《真情》木村靠執二攤上位　曾因一句話獲曾勵珍賞識

前TVB「綠葉王」楊英偉身為香港演藝學院首屆畢業生，話劇團出身的他演技毋庸置疑。近年他舉家移民奧地利維也納，展開人生新一頁。早前他返港與老友聚首並接受演藝人協會訪問，大談當年為了演藝夢放棄安穩高薪的瘋狂抉擇，更驚爆經典角色「木村」背後「冷手執個熱煎堆」的離奇誕生過程！



前TVB「綠葉王」楊英偉。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

「冷手執個熱煎堆」救火成木村

楊英偉憑處境劇《真情》中自大又愛認叻的「林木川（木村）」一角深入民心，但原來這個經典角色差點與他擦身而過。他透露選角原本已定下由張兆輝飾演，豈料對方突然眼疾發作需動手術，醫生叮囑至少休息兩個月，角色才臨時懸空落在他手上。這個對伴侶呼呼喝喝的大男人，與現實中會買餸煮飯、極度愛錫太太的「顧家好男人」楊英偉截然不同，全靠演技硬生生塑造出港劇經典。

「冷手執個熱煎堆」救火成木村。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

棄高薪鐵飯碗追夢

重提1995年的人生交叉點，楊英偉原本離職香港話劇團後轉行教書約八個月，安穩生活本可慢慢升做科主任、副校長，退休有保障，然而心繫表演的他，面臨有線電視邀約時反問自己：「你有幾鍾意表演？鍾意，我好清楚，咁唔教書啦。」便毅然辭職。

棄高薪鐵飯碗追夢。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

為追夢毅然辭職。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

後來他參演「春天舞台」《南海十三郎》被TVB高層曾勵珍相中，他竟開門見山坦白：「其實我被炒魷了，我隨時可以嚟。」珍姐笑他太坦白之餘隨即拍板聘用，繼而造就「林木川」的誕生。

開門見山坦白。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

被TVB高層曾勵珍相中。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

多謝李司棋薛家燕提攜

回憶《真情》歲月，楊英偉特別感激李司棋教他打破舞台劇思維：「司棋姐話：『木村，唔好剩係諗啱唔啱，諗下自己出來好唔好睇。』」而薛家燕更是帶他登台賺外快的「搵食王」。當年角色紅遍全港，他惡搞的《唔長假期》短片洗版網絡，甚至搭地鐵都被隔壁看影片的乘客認出。

感激李司棋教他打破舞台劇思維。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

多謝薛家燕提攜。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

為愛兒果斷割捨香港

2020年底，楊英偉帶同妻兒及年逾90歲的老父低調移民奧地利。他坦言移居主因是不滿香港教育壓力太大，發育稍緩的兒子更曾受壓至自殘，令他心疼不已。為了讓愛兒在「以人為本」、零壓力的環境成長，他果斷割捨香港一切。如今他在維也納租住1,300呎大屋，除了經營YouTube分享歐洲生活，更接拍當地廣告及擔任旅行團導遊，成功在異國打出一片新天地。