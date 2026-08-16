短劇女演員拍車禍戲竟遭「真撞」　無防護措施頭部重摔揭驚人傷勢

日前有中國內地網友在微博曝光一段影片，並指出目擊到短劇在拍攝車禍戲時，竟真的讓演員被車撞，擔憂萬一車子沒有操控好，這樣的風險非常大，而且還釣出演員現身說明傷勢。



從網友分享的影片可以見到，一名女演員走到馬路上，接著有一輛黑色的車子緩緩開過來將她撞倒在地，而且四周沒有任何防護措施。

內地網友近日目擊到短劇在拍攝車禍戲時，竟真的讓演員被車撞。（微博圖片）

更多女演員拍短劇車禍戲遭「真撞」畫面：

+ 3

網友見到這一幕感到很吃驚：

短劇車禍戲居然是真撞，短劇劇組也太莽了吧，就算是輕輕撞，風險也擺在這，萬一把控不好後果不敢想，安全才是第一位。

而這名叫蘇洛洛的女演員，也現身發文透露，因為駕駛看不到她腿的大概位置，所以就算車子開很慢，但是撞擊力還是很強，而她的頭也在倒下時撞到地上，「腦袋狠狠的跟地面進行了一場親吻」。她還秀出腿上大大小小的擦挫傷。

【延伸閱讀】演員拍劇意外墮樓險命危 下落頭撞地被彈飛致昏迷 現場影片曝光（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 3

延伸閱讀：

明華園演出驚傳意外！孫翠鳳女兒陳昭婷台上突癲癇倒地緊急送醫

父母情勒怪罪孩子！博恩重話痛批「多丟臉」 與陶子、周慕姿談高壓教育 網讚：含金量很高

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】