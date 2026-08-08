戚薇授權首部AI分身短劇　「裙底仰拍」視角遭網罵擦邊色情博眼球

中國內地女星戚薇成為中國娛樂圈第一位授權製作個人AI（人工智能）分身短劇的藝人，開創業界先例。



不過，這部AI漫劇《末日盛夏》宣傳片於周四（8月7日）曝光後，卻因爭議運鏡陷入「翻車」輿論。

戚薇授權AI短劇，劇中形象極像本人。（微博@戚薇）

更多戚薇AI短劇《末日盛夏》片段：

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宣傳片開場採用低角度的「裙下仰拍」視角，鏡頭從角色雙腿間直視裙底並刻意卡點停頓，被指充斥「偷窺感」，引發網民群起炮轟。

戚薇的AI分身「韓清夏」，在劇中的設定為末世喪屍背景下的戰鬥女強人。但在宣傳片中，該角色身穿露腰短裙作戰，開場的低俗運鏡更直接從其雙腿間向上仰視，並在裙襬邊緣處刻意作鏡頭停留。

許多網民質疑，極具張力的戰鬥大女主設定，配上刻意窺探裙底的鏡頭語言，不僅嚴重割裂世界觀，更暴露了製作團隊在內容把關上的失職，涉嫌靠「擦邊」博取眼球。

這個爭議畫面隨即衝上微博熱搜。不少網民紛紛留言質疑：

「都末日了還要硬加色情橋段？」

「除了滿足窺陰癖，想不出這種視角有什麼鏡頭語言可言。」



導致該劇原本主打的AI技術突破，被低俗爭議的陰影所籠罩。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】