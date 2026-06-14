男星金澤橫店猝逝　前女友爆生前對話疑遭潛規則「逼下跪陪Gay」

內地男星金澤（原名張家瑋）6月5日驚傳在橫店住處猝逝，享年33歲。外界盛傳其死因與長期高強度工作導致心肌梗塞有關，而他的前女友近日公開多段生前對話紀錄，內容提及超長工時、身體狀況惡化，以及疑似遭遇演藝圈不當對待等經歷，再度引發外界關注。



據內地媒體報導，電影《日掛中天》投資人李子鋒自稱是金澤前女友，她於6月13日在社群平台公開兩人過往聊天內容。從截圖可見，金澤曾多次提及工作量過重，包括「半夜12點才收工」、「每天早上6點多開工」等，甚至自嘲「我快猝死了」，似乎透露長期睡眠不足與身體透支的狀況。

金澤（微博＠金澤Garvey）

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消息指出，金澤近年從電影圈轉戰短劇市場，即便2026年整體影視環境不如以往熱絡，仍接下多部作品，工作安排相當密集。外界因此質疑，長期高壓與過勞是否成為健康亮紅燈的重要原因。

除了工作問題外，公開的對話內容中還提及疑似被要求參與應酬等疑似潛規則經歷。金澤曾表示，自己過去承受許多外界難以理解的壓力，相關內容曝光後迅速在網路掀起討論。

不過，其中部分對話截圖涉及對特定人士的不利指控，目前尚無法確認其真實性及完整背景，也未獲相關當事人回應。因此，相關說法仍有待進一步查證，網友對內容真偽也抱持不同看法。

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