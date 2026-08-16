迪麗熱巴接星爺邀約電話誤當詐騙　為新片增磅8公斤開展嚴格特訓

由周星馳執導的新片邀來內地頂流女星迪麗熱巴擔正，佢為了演好足球高手的角色，不但跑步、爬坡增肌，又刻意增磅8公斤，被星爺誇讚踢到出神入化，更以巴爺來稱呼她，她就立即大叫：「沒有！謠言。」未來仍希望同星爺、嘉玲再度合作呀！



周星馳執導的新片邀來內地頂流女星迪麗熱巴擔正。（公關提供）

迪麗熱巴接周星馳邀約電話誤當詐騙

迪麗熱巴這次來港跟隨星爺走勻八間戲院謝票，並接受我哋HOY主播王凌燕嘅獨家專訪，今次係佢同星爺首度合作，一開始時比較緊張：「因為小時候會看星爺電影，可以說是陪伴我們這一代人長大的偶像，所以剛開始時是很緊張的，但是和他合作下來發覺他是一個很親切的人，他會和我們一起去溝通、一起去交流，一起去創造一個新的演繹方式。」一切源於一通電話，不過剛開始接到邀約電話仲以為係詐騙，直至聽到星爺把聲先確定係真嘅：「一開始是直接打電話，是製片人還是星爺的助理跟我說這個事，但我沒有看到網上有任何消息星爺在拍新的電影，保密功夫做得非常好，所以覺得不會吧，後來星爺接電話，就說：「你好啊，熱巴。」我才知道原來是真的，聽到他的聲音才確定是真的。」

迪麗熱巴接周星馳邀約電話誤當詐騙。（公關提供）

接任務要求展開嚴格特訓

她接到星爺的電話後，第一時間問：「那我需要準備什麼？譬如說以前接到一些邀約，可能會給你項目書，會給你劇本，跟你說有沒有興趣這樣，但是在接到這通電話後還沒有劇本，大槪告訴我這個故事，跟我說是怎麼樣的。」星爺就交低任務要求佢練肌，她立即說好，因為當時她在拍古裝電視劇，她自我要求要瘦一些，穿戲服才有飄逸的感覺，她由當下開始每日收工後做一些有氧的運動：「以前在劇組通常自己在房間做一些簡單的、基礎的瑜珈動作，但是我跟導演說我要有點準備，我就開始做有氧運動，跑步、爬坡，然後在我殺青之後就去健身房自己去練。在進組後，大家都有統一接受足球基礎訓練，包括肌肉和協調的訓練。」

迪麗熱巴接任務要求展開嚴格特訓。（公關提供）

迪麗熱巴首度挑戰足球與功夫

由於她要在戲中狂掃玉腿、飛天遁地，其中一個騰空踢球嘅鏡頭就難倒佢，她坦言最大的挑戰是足球：「這個是我從來沒有體驗過的一種感受，而且可能從小對於體育類運動沒有那種想要去看、想要去探索的慾望，對我而言足球是第一次去體驗，更何況是演一個足球運動員，其次是功夫，因為要把足球和功夫一起呈現，所以兩個加在一起可能跟我以往的古裝劇那種拿劍的動作不同，不會用到腳，但是像《功夫女足》裡面功夫加足球的那種力量感包括肢體協調性的要求很高，所以這個對我來說是稍微有點難。」

迪麗熱巴首度挑戰足球與功夫。（公關提供）

迪麗熱巴對自我要求極高

在片中她有個倒掛金鉤的動作，是她拍攝次數最多的一場：「威吔吊起來是要你自己的力量去轉動它，用核心力量去轉動你的身體，包括這個踢球的姿勢靠自己、威吔或者... 靠別人去給你掰是掰不了的，因為它就是一鏡到底這麼去踢球，所以我覺得那場戲是我印象中對我是稍微難一點的一場，因為前面有練過，但是我沒有上威吔練，我是自己跳起來練，因為後來可能拍攝角度的問題，覺得其實上威吔去踢這個球會更帥、更颯一點，所以導演就說那我們還要再配合威吔的方面，讓這個進球的場面更好看，我自己私下練的時候覺得可以，很簡單 ，然後... 但是到了現場各方面配合起來，加上那個球過來我要踢覺得就是怎麼都做不到，前面幾條... 五、六條的時候，都覺得踢不到而且人看著很軟，不夠強硬 、不夠有勁。」自我要求很高的熱巴即使武術導演收貨，但佢都要不斷再來一遍。

迪麗熱巴對自我要求極高。（公關提供）

廣東話「爺」字起誤會

對於星爺以「巴爺」相稱，兩人還被喻為「星巴」CP 。佢立即掩面說：「沒有，謠言。」又問這個「爺」在粵語裡面是甚麼意思，在廣州路演的時候導演用廣東話解釋了「爺」的意思但她沒有聽懂，及後當主播解釋是對一個厲害的人的稱呼，她就笑指：「沒有啦，在片場的話導演會叫我們角色的名字更多一點，這樣其實也是幫助我們所有演員更入戲，我自己個人也會偏向在現場就是叫我角色名字會更多一些。」

兩人被喻為「星巴」CP。（公關提供）

迪麗熱巴與摯友相處避談工作

另外，她在戲中與張小斐的閨密情令人動容，現實中她也有相識超過20年的摯友：「她們有的有自己的小孩和生活，而且有的不是跟我在同一個城市，所以更加鬆弛一點，她們人生的方向和我不同，所以我們聊得更多是友情的東西，不會滲雜工作啦、目標啦這些，是相互鼓勵，相互成長的一個關係。好朋友就是你在人生最得意的時候，還是你在人生最低谷的時候都會一直在，她的感情不會變的，我跟我最好的朋友已經快廿年了，是學生時期的，我們兩個情感就更像是親人，就是她就像你家裡人一樣，她永遠不會跑，很安心的那種感覺。」

迪麗熱巴與摯友相處避談工作。（公關提供）

迪麗熱巴盼未來再與劉嘉玲合作

這次是熱巴第二次來港，第一次來港時已去了不少景點打卡，更吃了有名的車仔麵、狗仔粉，像那種可能小的時候看港劇的時候，大家都坐在一起吃飯的感覺。說到喜歡的香港演員，她不假思索地：「周導吧！嘉玲我在片場有見過，我跟她的戲不是很多，就是大家群體的一個戲，我覺得她是很能調動大家氛圍的一個人，在現場她就是一直在笑一直樂呵呵的，就覺得和她合作很開心希望以後有機會能再一次合作。」