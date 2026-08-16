陳錦鴻自爆收入全上繳太太防墮落　早期被要求模仿周潤發深受打擊

前TVB一線男演員陳錦鴻的兒子陳駕樺（Edgar），在3歲半時確認患有自閉症及輕度智障。為了全心照顧兒子，陳錦鴻在演藝事業如日中天之際毅然決定停工引退。日前陳錦鴻作客由顏聯武主持的網路訪談節目《顏式生活》，在最新播出的節目中，陳錦鴻不僅首次與兒子同台受訪，更深入分享了自己的生活哲學以及演藝心路歷程。

陳錦鴻作客由顏聯武主持的網路訪談節目《顏式生活》。（《顏式生活》節目截圖）

兒子全英文受訪大讚父親演技

談及父親過往的經典作品，陳錦鴻的兒子表示曾看過父親主演的《新上海灘》等劇集，大讚其演技精湛且深受感動。尤其喜歡他在《創世紀》的演出，對父親在《創世紀》中與羅嘉良的對手戲尤為印象深刻。他提到從父親身上學到最寶貴的態度是「凡事做好準備」，並在飾演任何角色時都要展現出高度的專業與責任感。雖然過去父子溝通曾因語言習慣等因素有些許隔閡，但如今兩人溝通順暢，相處融洽。

陳錦鴻與羅嘉良演《創世紀》。(劇集截圖)

早期被要求模仿周潤發受打擊

陳錦鴻出道初期，因外貌、氣質與戲路與影帝周潤發相似，二人常被外界拿來比較，他坦言當時確實感到不太公平。1996年他在《新上海灘》中飾演經典角色「許文強」，原本為了創造個人風格，特意揣摩「周潤發沒有的特點，他有的盡量不做」。然而，最大的打擊卻是來自劇組與監製的堅持。陳錦鴻透露：「我嘅打擊係，佢哋要求我做返同周潤發一樣。但係都冇辦法，因為佢係監製呀嘛！佢要求我都要照做。」儘管無奈，他依然本著演員專業完成監製的要求，展現出高度的敬業精神。

陳錦鴻早期被要求模仿周潤發受打擊。（《顏式生活》節目截圖）

當年周潤發好紅。（劇照圖片）

獨創「缺錢哲學」存款全交太太掌管

在五光十色的演藝圈打滾多年，陳錦鴻竟從未迷失或墮落。被問及如何不被名利沖昏頭腦，陳錦鴻笑言秘訣在於「唔好有錢」，讓自己保持「長期keep住不足」的狀態。他透露自己身上沒有銀行卡，所有收入全數交由太太杜雯惠掌管，自己則每月向太太領取固定零用錢。

陳錦鴻作客由顏聯武主持的網路訪談節目《顏式生活》。（《顏式生活》節目截圖）

陳錦鴻表示自己習慣將每月個人開銷控制在數千元以內，像學生一樣簡單度日。他認為當一個人能主動降低物質慾望，就不易墮落，反而能在面對誘惑或逆境時保持踏實與平靜。他表示正因為身上沒錢，就不會去無謂的聚會或名店消費，久而久之物質慾望自然降低。正因長期處於「缺錢」的狀態，反而會成為他持續工作、不斷學習的最大動力。

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

自認「好高騖遠」感謝TVB成就演藝路

雖然平日給人踏實穩重的印象，陳錦鴻卻坦言自己其實也有「好高騖遠」的一面，並直言這是當年TVB高壓環境下的生存之道。回顧過往在電視台頻繁熬夜拍戲的歲月，他透露當時常常一天只能睡三、四個小時。陳錦鴻表示，雖然回頭看高強度的拍戲模式有時會覺得「不應該」，但絕不感到「不值得」。他仍然非常感激TVB讓他成名，使他在離巢後仍能在演藝界穩定發展。