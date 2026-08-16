夏雨爆秦煌早前入院現已出院　揭老友雙腿水腫患糖尿病仍拒絕戒口

ViuTV原創劇《日落下的彩虹》昨晚（15日）於尖沙咀舉行慶功宴，一眾演員包括夏雨、郭鋒、陳欣妍、黃奕晨等齊齊出席，現場非常熱鬧。近日老戲骨秦煌傳出入院消息，夏雨受訪時透露老友最新近況，指對方已出院並返回土瓜灣的老人院，但更爆料秦煌即使患糖尿病依然「不肯戒口」，甚至自稱「冇事」，令人既心疼又無奈！



ViuTV原創劇《日落下的彩虹》昨晚（15日）於尖沙咀舉行慶功宴。（盧振輝攝）

夏雨揭秦煌糖尿病拒戒口

夏雨透露自己每隔一段時間便會到老人院探望秦煌，並與張雷等一班老友輪流推他外出食飯聚舊。他憶述上次個多月前約秦煌食飯，致電對方無人接聽，才得知他入了醫院，幸好其後已順利出院。他指秦煌一直行動不便需要坐輪椅，每次出入都要靠幾位後生仔合力幫手，連老人院間房部電視都是他們幾位老友幫手安裝。郭鋒關切追問入院原因，夏雨估計是糖尿影響，雙腿經常腫，但秦煌與他們食飯從來不戒口，更自稱沒有事。吳浣儀聞言即主動提出下次要一齊去探望老友，坦言已經好耐冇見秦煌。

陳欣妍、夏雨、郭鋒、黃奕晨今晚出席劇集慶功宴。（盧振輝攝）

揭秦煌糖尿病拒戒口。（微博照片）

秦煌一直行動不便需要坐輪椅，每次出入都要靠幾位後生仔合力幫手。（資料圖片）

郭鋒吳浣儀鬥嘴鬥到現場

談到新劇口碑，吳浣儀興奮表示圈中不少演藝朋友都大讚劇情好看，郭鋒即場發揮搞笑本色笑她：「她的樣子很慈祥，但心地卻不知，哈哈！」被問到與郭鋒在劇中會否發展感情線，吳浣儀笑言忘記聞導演，為何劇中自己遇到煩惱時會找郭鋒傾訴。郭鋒隨即抵死回應：「留待下集發展啦，哈哈！」二人你一言我一語互相調侃，令現場笑聲不斷。

郭鋒吳浣儀鬥嘴鬥到現場。（盧振輝攝）

夏雨大讚年輕演員

夏雨上一部劇集已是多年前的事，今次難得再度拍劇，自然不容有失。他大讚前段演出的年輕演員表現出色，自己與郭鋒的重頭戲即將播出，坦言：「穩陣實多人睇，但好與壞留待大家評價，應該好看！」他更信心十足補上一句：「我都唔衰得啦！」

出山拍劇唔衰得。（《日落下的彩虹》劇照）

父子檔合作坦承成長留隔膜

同場還有夏雨的兒子黃奕晨，被問到父子檔同劇合作有否增進感情，夏雨大方坦承二人平日溝通不多：「我們不是一起同住，在電話溝通，主要成長過程我不在他身邊，我在香港工作他在外國讀書，變成會有點隔膜，不習慣講心事給我聽，大多只跟媽媽說。」至於有否關心兒子的感情生活、帶女友見家長？夏雨隨即爆料：「有，有幾個帶過來見，不知道最終是那個。哈哈！」他笑言仔大十八變，18歲後便有自己的人生，自己很少干預，如今與兒子相處更像朋友。