賈曉晨一家四口遊主題樂園　兩位小公主完美遺傳靚樣樊少皇淪配角

43歲賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」，組成四口美滿之家。擁有一半回族血統的賈曉晨，婚前是圈中公認的高顏值女神。婚後她逐漸將生活重心移至家庭，專心相夫教女，一家四口現居內地，生活低調而幸福。近日臨近暑假尾聲，她帶同一家四口現身北京大型主題樂園，母女三人顏值爆燈，火速成為網民焦點。



四口美滿之家。（IG@jj_fatumai）

大女神還原媽媽精緻美貌

而相片中，最引人矚目的莫過於大女「小飯兜」。她穿上一襲粉紅色心形圖案長袖公主裙、頭戴草帽，不僅皮膚白哲透亮，更是眉清目秀、輪廓精緻，一頭長髮披肩簡直與媽媽賈曉晨猶如餅印！面對鏡頭她展現出超齡的氣場，眼神淡定兼具少女嬌俏，被網民大讚「姐姐靚到好似漫畫公仔」。

顏值超高！（IG@jj_fatumai）

似足媽咪。（IG@jj_fatumai）

細女專注食爆谷萌爆全場

至於細女「小飯團」則走純真可愛路線，身穿白色小花裙配黃色絲帶草帽，相較於家姐的模特兒氣場，細女對樂園美食更為著迷，手裡捧着爆谷全程專注吃個不停，天真無邪的模樣同樣獲網民喜愛。而身為媽媽的JJ僅以簡約黑色T恤配草編漁夫帽隨意登場，凍齡皮膚與緊致線條完全不敵歲月洗禮，狀態好得驚人，被網民笑稱「兩個小公主和大公主一樣漂亮」。

細女掛住食爆谷。（IG@jj_fatumai）

造型勁可愛。（IG@jj_fatumai）

網民認證高顏值基因

照片釋出後留言區一片沸騰，網民直呼：「美人胚胎，真係好靚」、「成個混血model咁，勁似韓國女星」，更有人建議她早日將女兒送去韓國接受訓練，未來可以女承母業入行發展。值得一提的是，雖然老公樊少皇亦有同行，但在三母女震撼視覺的高顏值面前，強悍的功夫打星瞬間淪為「後勤攝影師」與背景配角，一家四口溫馨歡樂，羨煞旁人。

凍齡外貌完全不輸兩位女兒。（IG@jj_fatumai）