功夫女足｜星爺經理人曬《龍餐館》陰陽飛　戲院稱觀眾遲到出錯飛

周星馳自編自導電影《功夫女足》自上映以來票房勢如破竹，不過同時亦頻頻爆出「偷票房」風波。近日內地網上再傳出買《功夫女足》卻出另一部電影《歡迎來龍餐館》戲飛的事件。星爺經理人陳震宇亦轉發相關帖文，隨即引起網民熱議。



電影《功夫女足》由周星馳自編自導。（微博@电影功夫女足）

《功夫女足》8月13日已正式上畫。（《功夫女足》香港版預告截圖）

星爺經理人曬網民票根惹偷票房疑雲

近日，周星馳經理人陳震宇在社交平台轉發了一張網民的戲飛截圖，該網民原本買的是《功夫女足》，但河南一間戲院卻出了一張印有《歡迎來龍餐館》的戲飛，上面蓋了「改簽」印章，並手寫改簽時間和影廳。網民寫道：「我買的功夫女足，為什麼給我的是別人的票」，而陳震宇則配上三個疑惑表情轉發。

周星馳經理人陳震宇轉發了一張網民的戲飛截圖。（微博＠陳震宇Chris）

涉事戲院急發致歉信稱操作失誤

面對網民的質問，涉事戲院急發致歉函滅火。戲院解釋，該顧客在《功夫女足》開場20分鐘後才到前台買飛，系統已無法出票，但顧客堅持要睇，前台員工匆忙之下誤出了後續場次《歡迎來龍餐館》的戲飛並手寫改簽。戲院強調事後已補錄《功夫女足》票房數據並將誤出的戲飛退票。

涉事戲院急發文稱員工操作失誤。（微博@上蔡奧斯卡巨幕影城）

《歡迎來龍餐館》發聲明：未參與未授意

而《歡迎來龍餐館》官方微博亦隨即轉發戲院的致歉函，火速與事件割席。片方鄭重聲明：「片方未參與、未授意該操作」，並在長文中強調：「我方始終堅決反對、嚴厲抵制任何偷漏票房、違規改票等擾亂市場秩序的行為」。