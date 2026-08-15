功夫女足｜周星馳借鑑《足球小將》是致敬還是抄襲？分析背後玄機

衝力射門、猛虎射門、雙人射門、彈射起飛後高空轟炸、利用蹬門柱向另一側飛身撲球……周星馳在《功夫女足》裏借鑑日本熱血體育漫畫《足球小將》的東西，著實不少。不過，作為一個追完了《足球小將》所有篇章的鐵粉，我並沒有感到被這種借鑑冒犯到。因為周星馳在借鑑的時候，既放進了自己的想像，又表達了對原作的敬意。



抄襲和致敬究竟如何區分，一直是影迷們熱衷於爭論的話題。

簡單講，如果一個導演用了別人的元素，卻瞞着不想讓人知道，那就屬於抄襲；如果一個導演用了別人的元素，卻大大方方地不怕讓人知道，甚至還提醒觀眾這些元素的出處，那就屬於致敬。你看周星馳在《功夫女足》裏使用《足球小將》的元素時，有藏着掖着（遮遮掩掩）嗎？

（《功夫女足》劇照）

更多《功夫女足》與《足球小將》劇照：

+ 6

片中的「至尊無敵杯」屬於國際賽事，參賽隊名雖然不是國家名，但其所屬國家，觀眾一眼就能看出來。每個隊伍的招式，都和其國家特徵有關係。

疑似來自印度的恆河隊，隊員的身體柔軟度超高，守門員甚至能把手臂伸長了去接球。這是基於印度瑜伽來發揮的想像力。疑似來自韓國的梨花隊，隊員各個嬌美如顏值網紅，在場上使用的招式則是利用裁判盲區來兇狠犯規。這是基於韓國現實體育賽場表現來發揮的諷刺。疑似來自北歐的珊瑚隊，隊員主打一個身高馬大（身材高大），踢球力量堪比隕石墜地。這也是基於北歐人崇拜力量優勢來發揮的想像力。

那麼到了疑似來自日本的大河隊這裏呢？眾所周知日本的特徵便是動漫嘛。既然前邊幾個國家的想像都已經放飛到那個程度了，那麼大河隊按着日漫的方式來踢球，簡直不要太合情合理。

你再看看人大河隊的教練是誰？佐藤健！別看在本片裏的氣質有點兒向叔圈靠攏，他可是主演過《浪客劍心》系列、《食夢者》《亞人》《工作細胞》等多部漫畫改編電影的日本明星。尤其是《浪客劍心》系列，無論是商業收益還是作品口碑，都是漫改電影裏的標杆。可以說，他就是漫改電影的標誌性演員，是僅有的幾個能夠被漫畫原著粉認可的「漫改臉」。

佐藤健以教練的身份一亮相，就相當於是周星馳在向所有觀眾廣而告之：接下來峨眉隊VS大河隊的比賽，你就當成漫改電影看吧！第一，由代表日本的大河隊來使用漫畫招式。第二，邀請知名漫改明星來客串教練一角。這兩點就充分證明了周星馳此次參考《足球小將》裏的招式設計，在姿態上是大大方方的，是不怕原著粉說三道四的致敬。

其實作為《少林足球》和《足球小將》的雙重粉絲，我早就幻想過以足球為載體，讓香港無厘頭和日漫熱血番來一場關公戰秦瓊了。猛虎射門對上金鐘罩、大力金剛腿對上手刀救球，中國輕功對上立花兄弟的空中技巧……周星馳這不是在冒犯，而是在幫我圓夢。

抄襲的人，往往是自己想像力不夠，只能偷用別人已經想出來的好東西。玩致敬的人，往往自身也有比較優秀的想像力，在致敬的同時，會對原作者的設計再加一層基於自己體系的升級。

本片裏各種讓人眼花繚亂的足球招式，就體現出了這點。比如替補球員裏的得分王牌雪野（雪野 飾）所使用的招式，就是基於中國武俠片裏的輕功所展開的合理想像。她藉助地上隊友一次次地踢高球，把自己維持在空中。當對方守門員、她、太陽三者一線時，她便趁對方門將被太陽晃眼的瞬間射門。這一招，肯定是《足球小將》的作者高橋陽一所想像不出來的。因為他的想像邏輯裏沒有中國的輕功。這種招式，只會是中國創作者想像力的產物。

當周星馳借鑑《足球小將》裏的招式給到大河隊時，也不是1:1複製原作裏的樣貌，而是加上了咱們這邊的想像。比如猛虎射門，原作裏只是力量大、球速快、走直線這三大特徵。到了《功夫女足》這裏呢，周星馳給它加了一個二重勁，並藉此破掉了峨眉隊替補門將的金鐘罩。這明顯是用武俠的思路多想像了一層。

還有雙人射門，原作裏的效果只是足球會在飛向球門的時候無規則地劇烈晃動而已。到了《功夫女足》這裏呢，直接變成如天女散花一般，一個球「分裂」為無數個球，覆蓋範圍甚至超出球門好大一圈。這明顯是用特效電影的思路多想像了一層。

對於熟悉《足球小將》的人而言，周星馳給出了多一份的樂趣。同時，這也可以看作是兩位靠想像力吃飯的創作者之間的交流。

現在有很多觀眾，會因為感到被冒犯而給一部影視作品打出極限低分。評分無關乎你的品質，只遵循了我的感受。無論是戲裏戲外，你冒犯我了，我就用差評報復你。在看《功夫女足》的過程中，我就已經意識到它屬於這種招差評體質。

儘管我不覺得它借用《足球小將》的招式冒犯到了我，但我不保證所有人都能不覺得。就算本片的實質是致敬，只要猛虎射門的招式名喊出來，雙人射門的架勢擺出來，就一定會冒犯到少數觀眾。片方似乎也很明白這一點，並未將其剪入預告片裏。

同樣的，完全局限於盃賽進行期間的小格局敘事、單薄且顯化的人物成長弧線、有着明顯AI輔助痕跡的眾多特效鏡頭、個別內地演員演無厘頭時的違和感、大量勾連周星馳過往作品的情懷向笑點，以及數個直擊觀眾視覺焦點的植入廣告，都有可能冒犯到部分觀眾。這種冒犯會讓他們如鯁在喉、如芒刺背，不打個差評不足以宣洩出來。這是人之常情，可以理解。

內地上映第二天，《功夫女足》豆瓣開分僅為6.6分。11.5萬的打分人群中，有8.6%的一星差評和15.9%的二星差評。只不過就像有些影片無法靠高評分、高口碑拉動票房大幅上升一樣，6.6分還不至於扯動《功夫女足》的票房大幅下跌。

《功夫女足》內地上映第二天，豆瓣開分僅為6.6。（豆瓣）

這就促使我們重新評估口碑的有效性。有些電影的高口碑，可能高在了普通觀眾不關心的項目上。而《功夫女足》的低口碑，也正好低在了普通觀眾不關心的項目上。

比如我去跟一個人說，《功夫女足》的敘事格局太小，人物太單薄。他大概率是不會在意的。他可能還會反問我：好笑嗎？我只能回答：好笑。然後，他就欣欣然地去買票了。目前進場看《功夫女足》的觀眾，很多都是這樣的，就圖一個樂呵、熱鬧、解壓。周星馳恰恰就是提供這類價值的高手。

為什麼《功夫女足》的敘事格局比他之前的《少林足球》《功夫》等代表作小了那麼多？大概率因為現在觀眾的審美已經短劇化了。為什麼《功夫女足》裏的各種邏輯都那麼的簡單？還不是因為要做到老少咸宜，讓所有年齡段的觀眾都能看懂。

不得不承認，就算已經很多年沒有奮戰在影視一線，周星馳依然能捕捉到中國人最廣泛的口味。他從來不奢望討好所有人，但他永遠能拿捏住大多數人。最有代表性的是一些孩童觀眾。當下十歲左右的孩子，很少有人看過周星馳之前的作品，不太可能是其粉絲。可他們正是《功夫女足》的影廳裏笑得最開心的人。如果周星馳真如某些影迷批評的那樣，是個只會炒冷飯、賣情懷的導演，那他的冷飯和情懷，怎麼可能讓這些新新人類也買賬呢？

說到底，還是周星馳掌握了簡單而有效的電影賣座原理。故事可以短但必須要完整連貫，人物可以單薄但必須要有高光，特效鏡頭可以不炫技但必須要有想像力。

你看峨眉隊這些登場角色，哪個是廢筆？從班主、教練到替補球員、隊醫，都會有屬於他/她的時刻。要麼是一個精心設計的笑點，要麼是在比賽中起到力挽狂瀾的作用。

上山的人勿笑下山的神。固然《功夫女足》在周星馳的作品體系裏排不到前列，也足以讓很多人望塵莫及啊。

延伸閲讀：《功夫女足》劉嘉玲專訪｜勸周星馳再出山 盼梁朝偉星爺世紀合演（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 10

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】