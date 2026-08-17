C朗佐真娜爆婚前協議「財產獨立」　若離婚妻子將分不到巨額身家

C朗（Cristiano Ronaldo）與佐真娜（Georgina Rodriguez）日前低調完成了世紀婚禮~這場婚事可說是今年最矚目的婚禮之一，根據葡萄牙媒體報導，兩人於8月11日在位於卡斯凱什的居所完成了婚禮，而兩人的婚前協議也被曝光。



根據《Yahoo新聞》報導，除了C朗的5名子女之外，婚禮現場還有4名證婚人，包括他從青年隊時期就相識的好友Miguel Paixao、佐真娜的妹妹Ivana Rodriguez等。

C朗（Cristiano Ronaldo）與佐真娜（Georgina Rodriguez）低調完婚，而2人的婚前協議也被曝光。（IG@cristiano）

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另外，葡萄牙媒體《Jornalde Notícias》還爆出，根據兩人的婚前協議文件顯示，這對新婚夫妻選擇了「夫妻財產分別制」。

在這種制度下，一般上夫妻雙方各自保留了婚前所擁有的，以及婚後由各自取得的財產，也就是說，就算日後不幸離婚，妻子也分不到C朗的任何財產。這項「財產分別制」其實並非葡萄牙預設的婚姻制度，夫妻如果想要採用這種制度，需要另外簽署婚前協議。

文件也顯示，兩人是在婚禮進行前一天在里斯本的一家公證處簽署這份婚前協議。另外，根據媒體看到的文件顯示，兩人婚後都沒有采用對方的姓氏，兩人的通常居所地依然登記在沙特阿拉伯首都利雅德。

文件也沒有列出C朗母親Dolores Aveiro的名字，也沒有將他兩名姐妹Elma Aveiro和Katia Aveiro列為婚禮出席者。據悉，C朗和佐真娜是從2016年開始交往，並於2025年8月宣佈訂婚，如今則終於正式完成婚姻登記，與外界許多人的推測正好相反，兩人選擇了低調而私密的婚禮。

實際上，上周六有數百人聚集在馬德拉群島的豐沙爾大教堂附近，此處正是C朗的出生地，這些人以為自己能親眼見證這對情人終成眷屬的婚禮畫面，但最終婚禮並沒有在那裏舉行。

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