2026世界盃太太團｜夏蘭特耶馬加維等一眾球星伴侶介紹一次全看完

2026FIFA世界盃正式開打！今年的特別之處在為史上規模最大的一屆由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦，參賽隊伍從32隊一口氣擴增至48隊，總比賽場次高達104場，賽程更拉長至39天！



現在每天除了關注自己喜歡的隊伍、球員，有一群人也悄悄成為鏡頭焦點，那就是在背後、看台支持他們的「大嫂團」。每逢世界盃，除了球場上的激烈對決外，球星們的感情生活同樣是大家津津樂道的話題，甚至完全不輸場上球星的存在！

隨著2026世界盃戰火持續延燒，今年有哪些「最強大嫂團」成員值得關注？現在就一起來看看這8位在場邊同樣吸睛、話題度爆棚的足球巨星另一半，以及她們背後那些比偶像劇還精彩的愛情故事吧！

2026世界盃大嫂團：C朗老婆Georgina Rodriguez

C朗與老婆Georgina Rodriguez（Instagram@georginagio）

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現年41歲的葡萄牙傳奇巨星C朗（Cristiano Ronaldo），與伴侶喬治娜（Georgina Rodríguez）的愛情很早就是足壇最美的故事。相較於C朗過去花邊新聞不斷，喬治娜作為他的第17任女友，卻徹底收服了這位情場浪子，兩人自2016年交往至今已走過9年長跑。

據了解，喬治娜原本是一名週薪僅9,500台幣（約2350元港元）的GUCCI精品店員，在Dolce & Gabbana的VIP活動中與C朗一見鍾情，人生從此迎來電影般的轉折。如今她已是身價高達2.7億（台幣，約6700萬港元）、在Instagram擁有數千萬粉絲的頂級名媛，甚至在Netflix推出了個人真人秀影集《我是喬治娜》。

C朗曾深情告白：「她非常有魅力，成熟超越了年齡，是我的真命天女。」兩人目前共同撫養5個孩子（包括兩人的2名女兒，以及C朗透過代理孕母與前段關係所生的3個孩子）。外媒透露，在去年夏天C朗奉上巨型鑽戒求婚成功後，這對神仙眷侶極有可能在本屆世界盃賽事結束後正式完婚！

2026世界盃大嫂團：美斯老婆 Antonela Roccuzzo

美斯與老婆Antonela Roccuzzo（Instagram@antonelaroccuzzo）

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如果說C朗與喬治娜是轟轟烈烈的傳奇，那38歲阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）就是純愛的天花板。

美斯是足壇公認的專情代表，他與安托內雅是青梅竹馬。美斯曾在紀錄片中透露，自己9歲時就對安托內雅一見鍾情，甚至寫過告白情書宣告「長大後一定要娶妳」。即便後來美斯遠赴巴塞隆拿發展，地理上的距離也從未沖淡兩人的感情。兩人結婚至今育有三名帥氣的兒子，安托內雅無論在世界盃奪冠還是低谷，始終都在看台上給予最溫暖的注視，是公認最受敬重的大嫂團典範。

2026世界盃大嫂團：麥巴比緋聞女友Ester Expósito

麥巴比緋聞女友艾斯特爱珀斯托Ester Expósito（Instagram@ester_exposito）

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今年27歲的法國隊當家王牌麥巴比（Kylian Mbappé），私生活向來極其神秘低調。不過，近期外媒頻頻捕捉到他與西班牙新生代女神艾斯特爱珀斯托（Ester Expósito）低調約會的畫面，讓這段跨國緋聞瞬間引爆社群。

Ester Expósito今年26歲，憑藉演出Netflix熱門西班牙影集《菁英殺機》（Élite）中的侯爵千金「卡菈」一角爆紅。她以精緻冰山五官與火辣身材著稱，堪稱西班牙最具代表性的新生代流量女星。雖然兩人尚未在社群上正式官宣，但當今足壇第一人與西班牙影劇女神的夢幻連動，已讓球迷和影迷寄予無限期待。

2026世界盃大嫂團：尼馬女友Bruna Biancardi

尼馬與女友Bruna Biancardi（Instagram@brunabiancardi）

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今年34歲的巴西隊明星前鋒尼馬（Neymar），一直以深邃五官和自帶的痞帥少年感橫跨體育與娛樂版面。過去他與巴西知名女演員布魯娜（Bruna Marquezine）長達數年的高調戀情，因無數次分分合合，被全球媒體戲稱為南美版的「小賈斯汀與賽琳娜」。

分手後，尼馬於2021年與現任伴侶布魯娜比安卡迪（Bruna Biancardi）交往。有趣的是，新歡舊愛不僅名字一模一樣，連神情與穿搭風格也極其相似，在社群上引發極大討論。雖然兩人交往期間波折不斷，2023年女方懷孕時尼馬更一度深陷出軌風波導致短暫分開，但兩人最終選擇攜手挺過風雨。目前他們共同育有兩名可愛的女兒，關係日益穩定，布魯娜也經常在社群曬出全家福，展現為人母的溫柔蛻變。

2026世界盃大嫂團：迪保羅女友Tini

德保羅與女友Tini（Instagram@tinistoessel）

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被稱為「美斯貼身保鏢」的阿根廷硬漢中場迪保羅（Rodrigo De Paul），場下與阿根廷天后級女星 Tini（Martina Stoessel） 的戀情同樣轟動。Tini 過去因主演迪士尼拉丁美洲影集《音樂情人夢》（Violetta）紅遍大街小巷，轉戰歌壇後更成為當紅流行小天后。

兩人的戀情初期曾引來不少外界爭議，由於迪保羅與前妻育有一子一女，在離婚前後與 Tini 互動密切，頻頻登上娛樂頭條。交往至今兩人雖然幾經波折、分合傳言不斷，但隨著 2026 年賽事開打，阿根廷內部傳出兩人感情已再度回溫，甚至有望在今年步入禮堂，感情動向是媒體追逐的焦點。

2026世界盃大嫂團：耶馬女友Inés García

耶馬女友Inés García（Instagram@ineesgaarcia）

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年僅18歲的西班牙超新星耶馬（Lamine Yamal），近年在國際賽場與巴塞隆拿的表現震驚世界。隨著他的身價暴漲，場外的感情生活自然也騙不過媒體的眼睛。

根據歐洲外媒最新直擊報導，耶馬在球隊奪冠的慶祝晚宴上，正式帶上了他的現任女朋友：現年21歲的西班牙美妝穿搭網紅伊妮絲加西亞（Inés García）！來自塞維利亞的 Inés充滿陽光活力的西西里風情，日前兩人被拍到在希臘浪漫度假、一同觀看Bad Bunny演唱會。近期她更在社群上曬出耶馬在飯店敷面膜的私密照，甜蜜預告男友將以「完美狀態迎戰世界盃」，閃瞎無數粉絲。

2026世界盃大嫂團：加維女友Ana Pelayo

加維與女友Ana Pelayo（Instagram@anapelayozz）

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現年21歲的西班牙「巴薩小王子」加維（Gavi），精緻狂野的帥氣五官讓他擁有無數女粉絲。在上屆世界盃中，他以18歲之姿驚豔全場，甚至當時連西班牙皇室的萊昂諾爾公主（Leonor de Borbón）都被媒體爆出是他的狂熱粉絲，讓加維一度成為「潛在的皇室駙馬」話題人物。

不過，加維早就心有所屬！他的正牌女友是經由姐姐介紹認識的24歲西班牙網紅安娜（Ana Pelayo）。兩人從2024年底被拍到在球場熱吻後便大方認愛。2025 年元旦，加維更在社群大方曬出跨年甜蜜合照。如今安娜經常現身球場VIP席為加維應援，兩人低調卻甜蜜的感情十分受球迷祝福。

2026世界盃大嫂團：夏蘭特女友Isabel

夏蘭特與女友Isabel（Instagram@isabelhaugsengj）

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首次踏上世界盃決賽圈舞台的挪威球星、被封為「進球機器」的夏蘭特（Erling Haaland），在球場上球風彪悍兇猛，甚至長相被球迷戲稱為「魔人普烏」，但在女友伊莎貝（Isabel Haugseng Johansen）面前，他卻是個不折不扣的溫柔暖男。

兩人小時候在同一個社區球隊一起踢球長大，是真正的青梅竹馬。與其他高調的名媛不同，伊莎貝目前專注於自己的時尚事業，生活極其低調。在2024年底，兩人低調迎來了他們的第一個寶寶。2025年父親節時，伊莎貝更在社群感性發文稱讚哈蘭德是「全世界最棒的爸爸」，家庭生活幸福美滿。

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