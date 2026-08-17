百萬網紅Joeman遭爆私會AV女優　深夜情勒逼女友飛車上門煮牛肉麵

台灣百萬 YouTuber Joeman與美妝網紅蕭伊上月才宣稱「和平分手」，原本以為是一場好聚好散的溫馨戲碼，豈料女方近日突發「毀滅式爆料」，在社交媒體震撼開火！連環揭露兩人兩年戀情的恐怖內幕，直指Joeman根本是「謊言製造機」。不僅瞞住女友與AV女優偷食Omakase，更發揮「PUA 大師」本色，在凌晨逼女友飛車上門煮牛肉麵，金句盡出令人瞠目結舌，人設一夕間徹底崩塌！

台灣百萬 YouTuber Joeman與美妝網紅蕭伊上月宣稱「和平分手」。（網上圖片）

美妝網紅蕭伊。（IG@11.sns）

Joeman偷約AV女優

蕭伊在帖文中毫不留情地撕破男方的假面具，直言兩年來信任早已被磨光。她狠辣踢爆 Joeman趁她離台期間，表面聲稱「心情低落要獨處」，私下卻背住她約會一名AV女優品嘗昂貴Omakase ，甚至開車貼心送對方返屋企。被抓包後，Joeman第一時間竟無恥死撐「大家只係兄弟關係」，直到證據確鑿才肯認衰。

Joeman。（FB@Joeman）

Joeman偷約AV女優。（Threads@蕭伊 소이）

深夜瘋狂PUA威脅逼煮牛肉麵

最震撼全網的，莫過於蕭伊公開的「少爺仔上身」對話截圖！凌晨近3時，Joeman突發奇想要求女友即刻開車過來煮牛肉麵，並以「加減分機制」進行極致的情感勒索：「現在來才是有誠意」、「不來的話我就叫別人來幫我煮」、「不能照顧我的女人，跟我結婚有什麼好處？」狂妄嘴臉與荒誕言論簡直刷新三觀！蕭伊更加碼爆料，Joeman住處「95 號豪宅」隔籬單位，前租客正是與他關係曖昧的女網紅，對方多次在其家中拍攝精選動態，自己卻由頭到尾被蒙在鼓裏。

蕭伊加碼爆料。（Threads@蕭伊 소이）

深夜瘋狂PUA威脅逼煮牛肉麵。（IG@11.sns）

「加減分機制」進行極致的情感勒索。（IG@11.sns）

火速道歉止血

面對連環爆料，Joeman隨即於昨日（16 日）緊急發文開腔「止血」。他承認「審視過去深知做錯很多」，自嘲「在感情路上不是個好對象，弄丟了真心愛我的人」，並幫蕭伊澄清絕非貪錢黐金糠，最後更宣稱會「自我沉澱、短期不碰新戀情」。