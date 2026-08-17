唐禹哲秘婚小13歲蘇小軒　混血千金妻曬婚紗照甜蜜告白：我的世界

41歲唐禹哲2023年底在內地節目公開向與小13歲混血千金妻子蘇小軒求婚後，隨後曝光兩人已育有1子，日前小倆口迎來第二胎寶貝女兒，雖然雙方一直沒有公開確切的登記結婚時間點。



8月16日蘇小軒透過社群曬出絕美婚紗照，並喊：

期待好久的婚紗照，從第一眼看到對方，就沒有分開過。

唐禹哲、蘇小軒絕美婚紗照唯美浪漫。（Instagram@xiaoxuansu）

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照片中，蘇小軒一襲米白色削肩蕾絲婚紗，勾勒出姣好身材，唐禹哲筆挺西裝，夫妻高顏值外表，一款深情對望照，猶如偶像劇般唯美浪漫。

蘇小軒在文章開頭便提到「期待好久的婚紗照」，不忘感性對老公吐露愛意，「從第一眼看到對方，就沒有分開過」，更直言彼此除了工作以外的時間，小倆口總是黏在一起，甜蜜直呼彼此：「所有的生活、相處，都契合的像雙胞胎。」更真情告白唐禹哲：

我的摯愛，我的世界，很幸運，能遇到，一切都是最好的安排。

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