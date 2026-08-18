一周星星｜劉嘉玲爆星爺偉仔秘密拍片　追問底片去向星爺搞笑反擊

TVB娛樂訪談節目《一周星星》前晚（16日）一集請來喜劇電影《功夫女足》導演兼編劇周星馳（星爺）、影后劉嘉玲、聯合導演林子聰及參演演員蔡思貝、張繼聰，接受嘉賓主持黎芷珊訪問，分享鏡頭背後鮮為人知的趣事。



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星爺、劉嘉玲、林子聰、蔡思貝與張繼聰接受《一周星星》訪問。（公關提供）

周星馳自爆童真未泯有兒童節目基因

節目開始，「喜劇之王」星爺與芷珊這對昔日《430穿梭機》拍檔難得同框，瞬間掀起全城集體回憶。過往星爺的電影多以男性視角出發，今次《功夫女足》改由全女班擔大旗，星爺幽默回應：「我想睇靚女喎！」當芷珊好奇嘉玲姐是否獲星爺親自邀請飾演「峨眉師太」一角，星爺即搶答：「邀請又止呀？跪呀仲要！」令嘉玲姐哭笑不得。嘉玲姐隨後感性表示，自三十年前合作《大內密探零零發》後，一直渴望與星爺再結片緣。她笑指對方多年來性格始終如一，每次關心他的近況，他永遠只會答：「咪又係咁囉！」但在嘉玲姐眼中，星爺最難能可貴是不變的童真，她說：「小朋友先會諗到啲冇可能發生嘅嘢。」星爺笑言自己做兒童節目出身：「所以我有兒童節目嘅基因，搣唔甩㗎！」此外，星爺自爆至今依然熱愛看漫畫和畫公仔，在旁的林子聰隨即踢爆星爺畫了很多Storyboard（分鏡劇本），不過被工作人員爭相收藏。

節目播出星爺昔日做兒童節目的珍貴片段。（公關提供）

芷珊指星爺很喜歡看漫畫，星爺即自爆亦喜歡畫公仔。（公關提供）

劉嘉玲控訴被哄騙接拍《功夫女足》

面對廣大影迷熱切期盼星爺復出幕前，芷珊當然不會放過大好機會乘機追問。豈料星爺大耍太極，連番推卻說：「算吧啦」、「我識鬼做戲咩」、「都幾廿歲啦！」嘉玲姐見狀立即提議他挑戰年長角色，星爺卻笑言：「真係冇呢個角色呢，唯一個角色就係師太嗰個，我諗過如果嘉玲姐都唔肯嘅話，我就反串。」嘉玲姐即拍自己大髀狂呻：「早知我拒絕啦！」她隨即「控訴」當初被對方哄騙接戲，原來星爺曾承諾會與她同場演出：「點知佢卒之放棄咗！」

星爺透露若嘉玲姐不肯演出，他就會反串演「師太」一角。（公關提供）

有星爺在場，笑聲不絕。（公關提供）

劉嘉玲大爆梁朝偉周星馳私下曾拍戲

來到全集最震撼一幕，當芷珊邀請眾人構思一個能打動星爺「出山」的角色時，嘉玲姐即說出一個妙想天開、連她自己也覺得是不可能的世紀構思，就是想老公梁朝偉與星爺再度合體主持《430穿梭機》！星爺對此霸氣回應：「冇嘢係冇可能！」他更稱必定要原班人馬拍攝，除了譚玉瑛與芷珊外，更點名希望《430穿梭機》第一代主持張國強強勢助陣。芷珊聞言立即拜託嘉玲姐說服梁朝偉。眾人越說越興奮，嘉玲姐更冇預警大爆老公與星爺曾私下拍過一齣短片，並質問星爺：「個底片去咗邊？」星爺聽罷一臉無辜地「𢱑頭」表示不知情，更幽默反擊：「嗰齣戲我打贏咗嘅，咁依家（底片）唔見咗，咁你話邊個收埋？」此話一出，全場捧腹大笑，嘉玲姐說：「原來底片喺我度，呢次發達喇。」

嘉玲姐提議老公梁朝偉與星爺再合作兒童節目，全場拍手讚好。（公關提供）

蔡思貝獲星爺力讚具李小龍爆發力

在戲中演重要角色「孖八」的新一代「星女郎」蔡思貝，今次需要應付大量高難度動作。她透露由面試成功至正式開拍之間等了一段時間，期間她不停自我增值，學習太極、耍棍及吊威吔等，她表示：「希望到時有咩要求，我都有基本功喺度。」提到星爺早前在宣傳活動上點名力讚她，星爺直指蔡思貝做到已故武打巨星李小龍的動作精髓：「係李小龍真係打嗰種爆發力、狠同埋嗰種狂，最後問『孖八』可唔可以做到，佢又做到喎！」面對偶像高度評價，思貝謙稱多得星爺的引領，並感恩地說：「好高興，我嘅偶像稱讚我似佢嘅偶像。」

當日蔡思貝拍片向星爺自薦。（公關提供）

蔡思貝獲讚打得似李小龍。（公關提供）

張繼聰「反客為主」成功獲偶像親自示範

星爺對張繼聰亦是讚不絕口，大讚他是一位對自己要求極高的專業演員。儘管角色對白不多，張繼聰依然憑生動演技，成功令觀眾留下深刻印象。面對這番讚賞，張繼聰與蔡思貝一樣，將功勞全歸於星爺。他形容今次拍攝就似上了「大師班」，並自爆拍攝時的「小機心」，每當被星爺問及打算如何演繹時，他總會說：「我成日都話唔係好諗到，你有咩諗法？」透過這招「反客為主」，成功氹得星爺親自示範，自己便可以近距離觀摩偶像演出，再盡力將星爺的演法模仿出來。