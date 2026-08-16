一周星星｜劉嘉玲驚爆想睇星爺合體梁朝偉　周星馳霸氣回應引哄動

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今集請來喜劇電影《功夫女足》導演兼編劇周星馳(星爺)、影后劉嘉玲、聯合導演林子聰及參演演員蔡思貝、張繼聰，接受嘉賓主持黎芷珊訪問,分享鏡頭背後鮮為人知的趣事。近日製作組發放三條宣傳片，短短幾幕精華已經令人笑破肚皮,將觀眾的期待值直接拉滿！

重提40年前同台主持兒童節目往事

能夠同框請到兩位「星級中的星級嘉賓」大駕光臨,芷珊直言深感榮幸,並笑問與星爺究竟多久沒見?星爺即發揮無厘頭本色:「冇幾耐啫,四十年到之嘛!」芷珊秒回:「我十歲嗰陣未做兒童節目。」這番話令不知道兩人曾一齊主持兒童節目的嘉玲姐驚訝高呼:「Oh my god!」星爺隨後再出招,指芷珊是看着自己入行,芷珊沒好氣地搞笑反擊:「佢嗰時係童星嚟嘅!」

嘉玲姐驚訝星爺與芷珊曾合作兒童節目。（公關提供）

星爺爆料嘉玲姐極有主見

談到拍攝《功夫女足》的點滴,嘉玲姐問星爺為何不安排她落場踢波:「我年紀大呀?」星爺即指她為何不早點開口:「你嗰時問我做啲乜嘢?唔使郁㗎嘛?」嘉玲姐其後認真表態:「NG幾多次我都畀你NG，雖然我覺得自己好好。」不過星爺隨即「踢爆」對方極有主見,每當想向她講解一場戲如何演出時,她總會拋下一句:「唔使講喇!」嘉玲姐聽罷大反應澄清,強調自己絕不會如此對待導演:「雖然你係我朋友......」誰知未講完,星爺已搶着說:「你都冇當過我係導演。」此話一出,全場拍手爆笑。

星爺搞笑指嘉玲姐沒當他是導演。（公關提供）

公開控訴星爺私下回答問題極敷衍

兩位巨星相識多年,互窒起來自然毫不客氣,但又不損友誼。嘉玲姐大舉「控訴」星爺私底下的作風,直指對方每次回答問題超級敷衍:「佢一啲都冇改到啊」、「答埋啲嘢都係嗰幾個字,答咗又好似冇答咁。」面對連番指控,星爺一臉無辜地為自己平反:「好真誠㗎!」場面相當惹笑。

星爺與嘉玲姐的爆笑互窒絕無冷場。（公關提供）

嘉玲姐提議周星馳聯手梁朝偉合作

宣傳片中,最震撼一幕是嘉玲姐突然提及另一半梁朝偉!她說:「其實我一路都想佢(星爺)同梁生......」此話一出,全場瘋狂起哄。芷珊興奮表示要靠嘉玲姐出馬幫手遊說梁朝偉,並順勢追問星爺有沒有可能,星爺霸氣表示:「冇嘢係冇可能!」全場拍手歡呼,為影迷留下無限遐想空間!

嘉玲姐突然稱「其實我一路都想佢同梁生......」星爺答「冇嘢係冇可能!」。（公關提供）

林子聰、張繼聰與蔡思貝不介意齋坐「食花生」

至於同場的林子聰、蔡思貝及張繼聰,全程乖乖在旁「觀戰」食花生,當芷珊表示:「我要同三位傾吓偈先,我驚冷落咗你哋。」三人竟異口同聲地說:「唔使㗎!」蔡思貝更說:「好好聽呀」、「你哋繼續傾啦。」可想而知這場訪問到底有多精彩!想見證這場火花四射的「世紀訪問」,敬請收看今晚（16日）播映的《一周星星》