一周星星｜周星馳激罕接受專訪　被劉嘉玲逼問「點解唔再做幕前」

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，本周日晚（16日）10點35分翡翠台播映。今集嘉賓請來喜劇電影《功夫女足》導演兼編劇周星馳（星爺）、劉嘉玲、聯合導演林子聰及參演演員蔡思貝、張繼聰，接受嘉賓主持黎芷珊訪問，分享鏡頭背後鮮為人知的趣事。

大家傾得好開心。（公關提供）

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周星馳破例亮相《一周星星》

「喜劇之王」星爺近年鮮有接受傳媒專訪，今次破格亮相《一周星星》，全因與芷珊識於微時。芷珊完成訪問工作後接受官方訪問時表示：「《一周星星》諗住派我出去成數會高啲，點知真係成功咗，可能佢見到係熟人所以應承。」芷珊與星爺的緣份始於TVB經典兒童節目《430穿梭機》，當被問及初相識對方時印象如何，芷珊竟然以「怪怪地」形容，更憶起一幕剛加入《430穿梭機》與星爺在沙灘上拍外景的難忘畫面：「喺沙灘上介紹我係新主持，佢係自己行開咗，玩緊一隻浮咗上沙灘嘅水母。」星爺的這份「無厘頭」見面禮，至今令芷珊印象深刻。

星爺的「周式幽默」至今影響不少人，在芷珊眼中，星爺年少時期已充滿創作天賦，隨時隨地可以將生活瑣碎事戲劇化：「佢係天馬行空、創造力同觀察力都好高」，又透露自己曾是星爺「笑點測試員」：「佢會成日喺你身上嘗試佢嘅天馬行空，佢諗到咩嘢佢會講畀你聽，睇吓你笑唔笑，Test自己嘅想法，到底中唔中呢？」

芷珊相隔多年再訪問老友星爺。（公關提供）

劉嘉玲（左起）、星爺、林子聰、蔡思貝、張繼聰。（公關提供）

爆星爺每次見面必問：點解你個樣冇變過嘅？

13年前芷珊為星爺執導兼監製的電影《西遊·降魔篇》擔任發布會司儀，13年後二人再因新電影聚首，芷珊接受訪問時坦承確實有心理壓力：「開頭都有啲擔心，近年睇佢一啲訪問，我好驚佢一句起兩句止。」芷珊笑言未做訪問前，自覺難度指數是8分（滿分10分），但一切憂慮在星爺開始錄影一刻便全消：「一見到佢入嚟同大家打招呼，我就知道搞掂，見返老朋友嘅感覺。」又透露星爺每次見到她，第一句必問：「點解你個樣冇變過嘅？」氹得芷珊非常開心，她還用「感覺依舊」來形容這段橫跨數十載的友情。

今集《一周星星》精彩位是，同場的劉嘉玲成為了芷珊的「最強助攻」。芷珊透露在今次訪問中每當遇到星爺想避開的話題，例如被追問「點解而家唔再做幕前」，畫面就會變得相當有趣，芷珊：「有時逼到佢緊要，你會見到佢轉移話題，我係會收聲，但係嘉玲姐會繼續逼迫佢。」芷珊又透露星爺在節目中答應了一個創舉，到底星爺破例作出了甚麼承諾？芷珊與劉嘉玲又如何聯手強攻星爺？敬請鎖定今集《一周星星》。

星爺和林子聰喺電影上已合作無間。（公關提供）