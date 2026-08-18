李心潔曬昔日與繼女童年珍貴片段　兩歲初見一聲「媽媽」定一生契

現年50歲的金馬影后「鬼后」李心潔，入行不久便與導演彭順墜入愛河，即便多年前男方驚爆偷食醜聞，她依然選擇大度包容，攜手維繫婚姻。除了育有一對雙胞胎兒子外，她對彭順與前妻所生的26歲繼女欣欣更是視如己出，徹底打破「惡毒繼母」魔咒！近日兩母女罕有齊齊受訪，大方公開多年來的絕密溫馨片段，罕有剖白這段超越血緣的深厚母女情。



二人感情極好。（影片截圖）

一聲「媽媽」定一世母女契

李心潔在訪問中透露，兩人初次相見是在曼谷機場，當時年僅2歲多的欣欣手拿鮮花蹦蹦跳跳地迎接她。那次旅程中，原本一直被引導叫「阿姨」的小欣欣，竟無預警開口叫了第一聲「媽媽」，令李心潔大為震撼。李心潔當即走到她面前確認，欣欣堅定地點點頭，這一刻便定下了兩人「一生唯一的母女契約」。即使後來經歷彭順的感情風波，兩母女的信任與默契早已深不可測，情同骨肉。

一聲「媽媽」定一世母女契。（影片截圖）

欣欣視李心潔為偶像

轉眼間欣欣已成長為26歲的獨立女性，兩人關係更由母女昇華至無話不談的知己。欣欣坦言至今仍視李心潔為心中偶像，甚至狂睇繼母成名作《見鬼》無數次，更自豪向朋友力薦。

欣欣視李心潔為偶像。（影片截圖）

事業巔峰vs母女情深

當被欣欣問及若事業巔峰期沒有停下腳步會是如何？李心潔灑脫表示自己從不回頭看，並深情剖白，坦言當年決定成為欣欣的媽媽，就知道陪伴是無可取代的責任：「我覺得欣欣很需要一個媽媽的陪伴，我覺得這個是世界上完全沒有任何其他的事情可以代替的。如果今天我決定要成為她的媽媽的話，我覺得我就有這個責任要付出這樣的時間給他。」字字句句流露無私的愛與承擔。聽到繼母字字句句充滿無私的愛與承擔，欣欣亦感動直言，媽媽當年甘願為家庭放下名利與事業，是一個極度偉大且不容易的決定，兩母女真情流露惹人動容！

欣欣幼時珍貴片段。（影片截圖）