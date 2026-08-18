廚師發辦｜黎紜蔚絕不網上尋愛　怕修圖兩個樣：出嚟好尷尬

電影《廚師發辦》昨晚（17/8）於圓方舉行盛大首映禮。有份參與演出的新晉演員黎紜蔚（Vivian）亦有現身。她接受《香港01》訪時大談首次挑戰喜劇的感受，更暢談自己對感情與交友的獨到看法。

談及自己在電影中的表現，Vivian坦言：「我覺得我嘅演技係有進步嘅空間啦，但如果第一次拍戲嚟講，我都估唔到自己可以做到咁搞笑，因為呢套都叫笑片啦！」

黎紜蔚首次參與電影演出。（盧振輝攝）

提到拍攝時的壓力，Vivian直言自己要求甚高：「壓力係有嘅，我會想自己做好啲。我覺得搞笑，但可能觀眾未必喺我嘅表情用到搞笑，所以我一定要做到人哋眼中覺得我搞笑，呢啲喺對鏡又好、上演技班又好，都磨練咗好久。」

對於她講話語速極快，Vivian笑言：「係呀，語速快係一件好事嚟嘅！但拍攝時我自動會識得配合番嗰個角色、嗰個場景需要嘅速度，導演都冇特別叫我講慢啲。」

此外，電影題材涉及交友應用程式，被問到私下有否嘗試過「網上尋愛」，Vivian即時搖頭抗拒：「我從來未試過用交友Apps！我好怕好多詐騙啊，因為我驚自己『識人不深』、驚自己識錯人！」她更直言不喜歡網絡世界的不真實感：「因為Dating App睇到嘅都係文字，大家用自我介紹去形容自己，同埋啲相好容易修過圖，根本唔係嗰個人嘅真實樣貌。如果約出嚟發現唔係嗰個樣，咁就尷尬喇。」

她強調自己更喜歡傳統的相處方式，需要經由共同經歷，如上課、工作互相了解。被問到會否擔心現實中也會遇到「渣男」，她幽默回應：「雖然現實真人相處都會有渣男，但機率點都少過交友App嘅嘅詐騙。」

黎紜蔚首次參與電影演出。（盧振輝攝）

電影《廚師發辦》於圓方舉行盛大首映禮。（盧振輝攝）