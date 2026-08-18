高鈞賢遭爆愛女勁跑擾民　反寸「嫌吵買別墅」辣㷫全網被嘲別墅哥

現年42歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10歲的圈外女友黃梓漫（Christine）雙喜臨門結婚，去年1月迎來愛女高子琳（Liona），一家三口定居深圳享天倫之樂。豈料近日他因愛女的家庭噪音問題與樓下鄰居爆發激烈矛盾，高鈞賢非但未能息事寧人，反而在社交媒體拍片強硬反擊，「嫌吵就買棟別墅」言論即時辣㷫全城，引爆公關災難，遭網民一面倒洗版痛罵！

一家三口現居於深圳。（IG@mattkobe）

樓下不開名投訴「香港明星」女兒日夜奔跑

事件起因係樓下鄰居在網上發文苦訴，指自己住在某香港明星樓下，長期飽受小孩跑步及跺腳聲滋擾，凌晨與清晨輪流狂奔，令人無法入睡。帖文一出即引來網民關註。

樓下不開名投訴「香港明星」女兒日夜奔跑。（小紅書截圖）

高鈞賢拍片澄清

眼見事件發酵，高鈞賢隨即發布名為《拒絕網絡暴力》的影片反擊。他在片中坦承家中確實有個「不受控生物」——剛滿18個月大的女兒，並解釋一家人剛由加拿大返深，愛女嚴重時差導致半夜精神百倍，更無奈指：「要讓一個一歲半半夜精神百倍的寶寶，原地不說話不走靜下來，難度比拯救地球還大。」

高鈞賢拍片澄清。（小紅書@高鈞賢）

半夜精神百倍，根本無法控制。（小紅書@高鈞賢）

雖然高鈞賢在鏡頭前展示已鋪設加厚軟墊及包好桌腳，試圖證明「盡咗力」，但眼尖網民發現軟墊僅覆蓋兒童活動區一角，全屋防護明顯不敷應用，質疑他根本「擺姿態」敷衍了事。

高鈞賢在鏡頭前展示家中鋪設的加厚軟墊，以及包好桌腳的防護措施。（小紅書@高鈞賢）

有網民指閉路電視畫面中根本看不到全屋防護。（小紅書圖片）

「嫌吵就買別墅」言論火上加油

真正觸發全網痛腳的，莫過於高鈞賢在片中以教訓口吻向鄰居開火：「如果對聲音真的是敏感，到連一點正常的活動動靜都接受不了，其實深圳有很多房子，真的可以考慮買棟別墅，這樣上下左右都保證絕對是清靜的。」他更嚴厲譴責鄰居將事件升級為網絡公審，甚至波及妻女，揚言保留法律追究權利。

「嫌吵就買別墅」言論火上加油。（小紅書@高鈞賢）

暖男形象崩塌

豈料這番傲慢的「別墅論」一出，猶如火上加油！大批網民怒火中燒，湧入留言區狠批他「小牌大耍」、「說出嫌吵住別墅這種話就知道為什麼態度差了」、「畀人扣網暴帽子，何嘗唔係另一種網暴？」、「你咁樣回應，不如唔好回應，敗好感」原本立得極穩的「暖男好爸爸」人設一夕間毀於一旦，甚至被網民諷刺為「別墅哥」。