麥玲玲首任短劇女一爆胡鴻鈞遭粉絲圍堵　莊子璇演技大爆發獲激讚

香港著名玄學家麥玲玲早前正式宣佈進軍短劇市場。麥玲玲今次不僅斥資投資，更親自擔正最新網絡短劇《失憶大師》的女主角，並邀請到她的拍檔「農夫」特別客串演出。日前，她帶領同劇演員胡鴻鈞、莊子璇（Hilary）以及林盛斌（阿Bob）於內地江門進行緊密拍攝。除了台前陣容鼎盛，幕後更有金牌導演葉念琛及林肯友情指導，規格直逼大製作。

農夫今次客串麥玲玲短劇。（葉志明攝）

麥玲玲爆胡鴻鈞收工被粉絲圍堵

由歌壇跨界影視的胡鴻鈞，今次在劇中擔綱男主角，飾演富二代「阿豪」。提及與玲玲姐的合作，胡鴻鈞笑言這是兩人第二度在深圳合作。他大讚 玲玲姐是「神仙老闆」，不僅每日在拍攝現場請吃宵夜，在疫情期間更曾為他安排六星級酒店休息。玲玲姐聞言隨即幽默澄清，指當初以為對方是需要照顧的小弟弟，沒想到胡鴻鈞人氣爆燈：「美麗誤會嚟㗎，我以為照顧小弟弟，點知佢粉絲成日樓下等收工！」再次來到江門的胡鴻鈞亦表示，自己會在拍攝期間好好品嘗當地美食。

拍攝期間笑聲連連，好快樂。（葉志明攝）

莊子璇顏值演技大爆發

前港姐冠軍莊子璇在劇中大膽挑戰「間諜」一角，令全劇組刮目相看。玲玲姐直言莊子璇變得非常成熟和專業，亦大讚其演技與外貌兼備，不少到場探班的人見到她，都會愣上幾秒，因為她太漂亮了。胡鴻鈞更打趣道，與莊子璇對戲時「好似畀佢攝咗個魂」。面對大前輩的極高評價，莊子璇謙虛表示，因為劇組氣氛平易近人，才能令自己能放鬆投入，實現演技大進步。

莊子璇顏值演技大爆發。（IG@hilary_ig）

阿Bob客串變「導演」

除了主角以外，客串陣容亦不容小覷。林盛斌（阿Bob）與「農夫」的加盟為劇集增添不少笑料。玲玲姐爆料指阿Bob雖為客串，但一到現場就「導演上身」意見多多，不僅對劇本嚴格把關，更不斷提出修改建議。葉念琛和林肯更親自到現場探班力撐好友，在分鏡及場面調度上嚴格把關。玲玲姐感動表示，全靠一班幕後好兄弟鼎力相助，才令這部作品得以圓滿完成。