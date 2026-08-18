港姐2026︱盧蔚晴獲麥美恩力撐做自己　解鎖夜蒲戰衣大展野性本色

年度選美盛事《2026香港小姐競選》熱戰在即，年僅20歲的熱門佳麗盧蔚晴（Jasmine）憑住超高顏值未選先爆紅，穩佔網絡人氣榜Top 1！日前師姐麥美恩（Mayanne）加持星級錦囊，獨家「特寵」年紀最細的盧蔚晴，一番金句暖心開解更令她當場感動淚湧。



熱門佳麗盧蔚晴（Jasmine）。（IG@jasminelofficial）

穩佔網絡人氣榜Top 1！（IG@misshkpageant）

麥美恩賜「犯錯特權」寵到爆

節目中，麥美恩多次以暱稱「Baby」稱呼盧蔚晴，更霸氣開口為她護航：「我覺得佢應該做番佢年齡應該做嘅嘢，譬如好得意嘅表情同說話，佢諗到講咩咪講咩咯，呢個係你嘅本錢」、「20歲有資格犯錯、講錯嘢，冇需特登喺我哋面前扮成熟，佢只需要做自己，我哋就會睇到佢嘅可愛，Just be the baby。」御賜「犯錯特權」叫她放膽做自己，令平日樂天大條神經的盧蔚晴瞬間破防，當場感動得眼眶紅腫淚水崩潰。

盧蔚晴當場感動淚湧。（TVB）

解鎖「戰鬥格」

獲師姐開綠燈放肆「做自己」後，盧蔚晴亦不負師姐所託，火速在社交媒體撕開甜美面具，震撼解鎖多張「戰鬥格」性感夜蒲照！其中一套黑色連身低胸上衣搭配極低腰牛仔褲，立體飽滿上圍幾近逼爆鏡頭，極致纖腰線條一覽無遺，性感指數破表。

性感指數破表。（IG@jasminelofficial）

纖腰線條一覽無遺。（IG@jasminelofficial）

氣場全開

隨後她再換上毛領超短上衣加黑色熱褲，自信大曬自律鍛煉得來的硬核馬甲線與逆天長腿。相中她與外籍型男緊貼同框氣場絲毫不輸，笑容野性燦爛，成功將選美舞台上的甜美氣質與私下火辣性感極致結合，「進擊 Baby」本色全面大釋放！

與外籍型男緊貼同框氣場絲毫不輸。（IG@jasminelofficial）

盡騷逆天長腿。（IG@jasminelofficial）