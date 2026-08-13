港姐2026｜10號陳梓穎泳裝示人　爆全身搽「美白神器」：我天生黑

全城矚目的年度選美盛事《2026香港小姐競選》今日(13/8)於將軍澳舉行記者會。大會安排12位候選佳麗以泳裝會晤傳媒，展現優雅姿態與美好身段。

10號候選佳麗陳梓穎（Cecilia）在接受《香港01》訪問時，大方分享了自己對於今日狀態及備戰過程的感受。談到今日泳裝亮相前做了甚麼準備，是否需要特別磨砂或美白時，陳梓穎非常直率地坦承自己用了「美白神器」：「其實我有幫自己塗咗全身嘅身體素顏霜！因為自從外景返嚟之後，整個人黑咗一圈，所以塗咗會白啲。我其實有啲難美白，因為我天生係黑嘅，細細個我又好鍾意去游泳，屋企人又冇叫我塗防曬，所以真係天生就黑。曬黑咗之後，我真係要好長時間才可以變返白少少，比唔上其他天生就白嘅佳麗。」

大會安排12位候選佳麗以泳裝會晤傳媒。(吳子生攝)

努力備戰控體重 直言有「縮肚」

面對選美舞台的嚴格要求，佳麗們的體態控管自然成為焦點。陳梓穎透露自己並未刻意絕食，但會控制飲食：「絕食就冇，但少食係有嘅。尋日因為訓練到好夜，訓練完之後有點餓，所以食咗兩口餅，頭先可能講緊比之前肥咗少少。其實睇上去就冇特別太大分別，因為我三圍其實瘦咗，但體重就重咗0.5公斤，可能係我呢幾個月啲頭髮長咗，所以重咗0.5公斤！」

對於即將到來的決賽，她坦言心態上有一定壓力：「其實都有少少壓力，因為我哋呢屆個個都有高有瘦。我希望自己可以再減少少，因為畢竟上鏡都會比真人顯肥少少，不過望落健康就最好。其實我現在都滿意，可能再減下個肚腩。剛才真係有『縮肚』，唔想啲腩肉走出來！」

陳梓穎透露努力備戰控體重。（吳子生攝)

陳梓穎透露努力備戰控體重。（吳子生攝)