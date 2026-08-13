港姐2026｜6號盧蔚晴爆泳裝示人前會剃毛　親揭大腿後瘀痕真相

年度選美盛事《2026香港小姐競選》今日（13/8）於將軍澳酒店舉行大型記者會。大會安排12位入圍候選佳麗以泳裝形象隆重亮相，正式會晤各界傳媒，展現優雅體態與訓練多時的修長身段。

在眾多佳麗中，6號候選佳麗盧蔚晴（Jasmine）憑藉均勻的身形與自信表現備受矚目。在接受《香港01》訪問時，她談及首次穿上泳裝見大眾的感受及備戰心路歷程，更坦言自己從小受濕疹困擾。

大會安排了12位候選佳麗以泳裝姿態亮相會晤傳媒。(吳子生攝)

Jasmine親自拆解備戰密碼 坦言從小受濕疹困擾

被問到首度以泳裝亮相傳媒前，對自己的整體狀態是否滿意時，Jasmine笑言非常滿意：「我覺得都滿意嘅，因為我平時都係維持呢個身形，即係差不多呢咁樣嘅身形啦，所以保持到我都覺得好自豪同埋比較滿意嘅。」

至於近期為呈現最佳視覺效果做了哪些準備，她透露主要靠運動來雕塑線條：「因為為咗令我嘅線條更加好看、上鏡，我會更加努力咁樣去做Pilates，所以經常都有去。」

不過提到其大腿後側有微細痕跡，詢問是否有特別進行磨砂或美白護膚。Jasmine對此坦誠回應，表示自己並無刻意磨砂，主要是做好基本清潔：「我冇啊，但我會剃毛囉。大家見到大腿後面嗰啲，因為我從小到大都有濕疹，嗰啲係濕疹留低嘅痕跡，不過到時我會遮返住。」

Jasmine透露從小受濕疹困擾。（吳子生攝）

她進一步補充，目前濕疹情況已得到良好控制，不會影響賽事發揮：「我覺得轉季嘅時候會多啲，但我搽返嗰啲藥膏過咗就冇事。由細到大都有，以前天氣唔好或者濕氣重嗰陣，係會覺得幾困擾、唔舒服，但好彩而家已經搵到方法，搵到合適我嘅藥膏，可以控制到病情。」

自信喊話目標奪冠：想攞冠軍

談及對後續賽事的期待，以及心中是否有看好的「三甲」人選，Jasmine展現出謙遜與團結精神：「三甲真係唔知，我真係覺得可以成為12個港姐嘅其中一員，已經非常之榮幸，我相信其他佳麗都係咁樣想法。我哋之後仲可以一起去外地拍攝、去外景，嗰個過程已經好幸福啦，所以邊個入三甲我都會替佢哋好開心。」

被問是否對自己沒信心、不敢選自己時，Jasmine立刻展現港姐應有的自信與幽默感，大方笑言：「我選自己啊！我想攞冠軍！哈哈，好，攞冠軍！」

Jasmine狀態大勇。（吳子生攝）

Jasmine透露從小受濕疹困擾。（吳子生攝）