港姐2026｜5號魏欣暴瘦似人乾　否認食去水丸：而家21吋腰圍

年度選美盛事《2026香港小姐競選》決賽在即，大會今日(13/8)於將軍澳一間酒店舉行記者會，安排12位候選佳麗首度以泳裝亮相會晤傳媒，展示連日來的訓練成果及美好身段。

其中5號佳麗魏欣（Etherine）以身形纖瘦、線條緊緻成為焦點，相比報名時似乎消瘦不少，甚至呈現「乾身」狀態。

大會安排12位候選佳麗首度以泳裝亮相會晤傳媒。(吳子生攝)

5號魏欣坦言體脂降至12% 認身形過瘦會努力增脂

對於身形被指過瘦，魏欣（Etherine）在接受《香港01》訪問時大方回應，直言自己近日確實瘦了不少，但強調目前狀態不錯，亦沒有採用不健康的減肥方法。

談及目前的身體狀況及體重變化，魏欣表示：「今日狀態幾好啊！琴日雖然食咗啲嘢啦，但都覺得keep返自己嘅身形。其實嗰日磅重係瘦咗4kg，嗰日我係真係想輕一點，就比啲心機……其實係比自己脫咗啲水，之後佢哋又話我太輕啦，所以而家就增返些少，而家其實都增返到46、47kg左右。」

魏欣認身形過瘦。（吳子生攝）

提到身形「過瘦、乾身」，魏欣坦言自己都有留意到：「都有啲過瘦唔係，其實我琴日測咗，我體脂真係好跌咗喎！但呢個真係長期運動落嚟嘅一個效果，都唔係兩日就去……其實我體重係差不多，但我覺得我體脂低咗好多，體脂得12%左右，好低喎！我都唔係好滿意，嗰時都有啲太瘦，但我唔知點樣可以再健康咁慢慢增返啲脂肪。」

至於是否因壓力大或飲食控制過度所致，魏欣澄清自己從不扣喉，亦沒有服食去水丸，每日都有補足足夠熱量：「我冇食去水丸啊！我每日都食2000卡路里，想食啲咩就食啲咩，但都會控制少少，冇食太過加工嘅食物。想食嘅時候就食，食少少咁樣，其實我幾鍾意食嘢，但我就好鍾意做運動，有時間就做啲小肌肉嘅運動，而家係21吋腰圍。」

魏欣更爆料指身邊的大會工作人員及監製都相當關心她的健康，紛紛「叮囑」她要多吃東西：「工作人員同監製都有叫我『控制啊、控制啊』，服装間都有，監製就冇叫我唔好食，都叫我食返多些少嘢！而家可以冇咁多肌肉線條，要keep返一個健康嘅體重，希望自己有一個健康、精神啲嘅形象畀大家睇到。」

魏欣否認服食去水丸。（吳子生攝）