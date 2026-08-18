內地劇「取消40集上限」登微博熱搜　網民狠批：不敢想會有多水

近日的微博熱搜榜上，一條「長劇40集上限取消」的詞條突降神兵，瞬間點燃了吃瓜群眾的討論熱情。這項出自中國國家廣播電視總局《進一步豐富電視大屏內容促進廣電視聽內容供給的若干舉措》（簡稱「廣電21條」）的政策，實際發布於2025年8月。一份已經實施了一整年的舊文，突然在2026年的今天重回熱搜頂流，這波「翻hit」不僅沒能收獲預期的掌聲，反而炸出了滿屏吃瓜群眾的滿腹牢騷。



今年爆火內地劇《逐玉》。（微博圖片）

拆解「廣電21條」：影視圈真的鬆綁了嗎？

這份當初被視為中國影視行業強心針的政策，核心目的在於為陸劇鬆綁，其四大重點包括：

解除集數封頂：正式取消單部劇40集的硬性約束，只要全劇本通過審查即可備案，為宏大敘事提供篇幅保障。

痛擊熱度斷層：季播續集不再強制間隔一年，平台可依市場節奏自主排播，徹底解決如《長相思》《國色芳華》等優秀劇集因分季而導致熱度流失。

放寬古裝限制：全面取消衛視黃金檔與平台首頁的古裝劇播放占比限額，同時開放日韓等境外優秀作品改編。

邊審邊播試點：單元劇與情景喜劇可試行分集送審、邊修邊播，審查週期大幅壓縮至1到3個月，並試點每集不超過30秒的中插廣告，拓展製作方收入。

拋開熱搜的時間差不談，這份當初備受業界矚目的「廣電21條」，確實給近些年沉悶的陸劇市場放開了許多便利。

國家廣播電視總局《進一步豐富電視大屏內容促進廣電視聽內容供給的若干舉措》（簡稱「廣電21條」）實際發布於2025年8月。（《新聞聯播》微信公眾號）

網民根本不買帳：孩子要死了才想起餵奶？

政策願景很美好，但現實中追劇追到怕的觀眾卻根本不領情，這條「遲來一年」的熱搜，留言區儼然成了網民的吐槽現場。

留言區裏幾乎是網民一倒扣的吐槽聲浪。（微博圖片）

網民諷刺內地影視圈不檢討劇本質量，只會拿制度開刀。（小紅書圖片）

有網民針針見血地直言：「現在的劇允許拍40集以上的話，我都不敢想會多能水」、「限不限制的有啥用，好看的劇70集也好看，不好看的16集也難看 ﻿」、「孩子快死了想起餵奶了」、「早該取消了」。更有眼尖網民拆穿話題本質：「去小紅書搜就知道是去年的文件……它只是假裝扶持實際根本沒有變化」、「這不去年就發布了，昨晚才上熱搜」。

有眼尖網民拆穿這是去年的文件，現狀根本沒有變化。（小紅書圖片）

網民點評現在內地劇衰落的原因。（小紅書圖片）

數據說話：內容質量永遠大於集數限制

然而，大眾的悲觀與嘲諷，是否意味著「廣電21條」推行一年來毫無建樹？倒也未必。

根據中國國家廣播電視總局今年7月發布的《中國視聽大數據（CVB）2026上半年國產電視劇收視報告》顯示，長劇集的表現依然亮眼。其中，劇集《主角》強勢奪下央視黃金時段電視劇全國收視率榜首；而《好好的時光》與《太平年》等長篇鉅作也毫不遜色，分列收視榜第二與第七位。這些硬核數據證明，政策放寬確實為優質內容提供了更廣闊的發揮空間。

中國国家广播电视总局今年7月發布的《中國視聽大數據（CVB）2026上半年國產電視劇收視報告》。（微博圖片）

說到底，集數限制從來都只是一個表象問題。這些年的陸劇市場過度迷信流量明星，導致許多劇集在劇情內容上毫無記憶點。如今在網劇、微短劇與AI短劇高速崛起、搶奪大眾時間的衝擊下，觀眾對「注水」的耐受度已降至冰點。政策放開給了創作自由，但能不能留住觀眾，最終依然取決於作品質量。不論是精悍短劇還是宏大巨製，唯有真誠、有質量的內容才能打動觀眾。