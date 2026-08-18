霍啟剛郭晶晶13歲大仔圓夢入軍營　霍中曦16日曬黑暴風長高超Man

「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛結婚邁入第14年，兩人育有三名子女，對孩子的教育方式向來備受外界讚賞。二人13歲的大仔霍中曦最近終於一圓心願，成功完成為期16日的「香港青少年軍事夏令營」。夫妻二人更親自出席結業禮，見證兒子變得更成熟、堅毅，心裡充滿驕傲與欣慰。



郭晶晶為霍啟剛誕下一子兩女，其中大仔霍中曦今年13歲、二女霍中妍9歲、而細女霍中怡7歲。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶與霍啟剛二人13歲的大仔霍中曦。（IG@fok_kenneth）

13歲霍中曦圓夢入營

霍啟剛日前於社交平台分享兒子參加訓練的照片，透露霍中曦從小就對軍事抱有濃厚興趣，過往只要香港有軍營開放日或軍艦到訪，他都會特意帶兒子前往參觀。今年霍中曦終於符合年齡要求，第一時間報名參加。

霍啟剛分享兒子在夏令營中參加訓練的照片。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛分享兒子在夏令營中參加訓練的照片。（IG@fok_kenneth）

照片中，13歲的霍中曦身穿整齊的迷彩軍服，身高明顯抽高不少，皮膚亦曬得金黃黝黑，整體模樣顯得十分健康精幹。其中一張郭晶晶陪伴兒子步入營區的背影照，更流露出一份對兒子的支持與不捨。

13歲的霍中曦身高明顯抽高不少，皮膚亦曬得金黃黝黑。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶親自陪伴兒子步入營區。（IG@fok_kenneth）

每天6點起床步操兼野外求生

據霍啟剛描述，夏令營的生活節奏極其規律且嚴格，學員需每日早上6時便需起床，用餐前要進行步操練習，下午則安排各類軍事課程，包括步操、軍體拳、野外求生技巧，甚至有機會參觀海軍軍艦，體驗十分全面。

霍啟剛分享描述軍事夏令營的生活。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛坦言兒子初次離家獨自入營，加上炎熱天氣，起初確實有些不適應。但兒子的適應能力超乎父母想像，很快便融入軍營生活。雖然過程又熱又辛苦，但霍中曦不僅學會了自律，更結識了許多志同道合的好友。

郭晶晶與老公霍啟剛現身兒子結業典禮。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶與霍啟剛對子女的教育向來著重品格培養與獨立能力的建立，二人過往曾帶子女親身前往農田體驗插秧，讓他們從小明白「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的道理，平日更經常帶小朋友行山、踩單車，體驗平凡簡單生活的樂趣。今次支持兒子挑戰軍事夏令營，再次展現了兩人放手讓孩子歷練、鍛鍊意志的「貼地」育兒哲學。