吳建豪新婚靚妻遭疑學歷和年齡造假　硬氣回應荒卷繪美真實背景

47歲吳建豪6月底無預警宣佈再婚喜訊，在社媒曬出與另一半十指緊扣的照片。女方被起底是日本歌手荒卷繪美（Emi Aramaki）。吳建豪剛於上星期到新加坡開唱，也被當地網民野生捕獲與新婚妻子甜蜜牽手逛濱海灣金沙。



兩人於5月初在美國拉斯維加斯登記結婚，女方除了是歌手，也曾出演電影，還是畢業於倫敦大學歷史系的高材生。

吳建豪新婚妻荒卷繪美遭疑學歷造假，他緊急為愛妻澄清。（Instagram@vannesswu）

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台灣媒體《壹蘋新聞網》接獲讀者爆料，稱荒卷繪美謊報年齡並造假學歷，對此，吳建豪透過相信音樂護愛。

據報道，有人爆料稱荒卷繪美對外標榜35歲、是畢業於英國倫敦大學的高材生，但校友卻「查無此人」，且海外圈盛傳一組她過去一系列參加社交活動的照片，在2015至16年間頻繁參加劍橋大學與倫敦國王學院等名校學生的社交聚會，卻查不到她就學期間生活軌跡與畢業照，質疑她學歷造假。

此外，荒卷繪美還被流出2013年參加高中畢業典禮的照片，時間推算2013年她的年紀為22歲，不可能為高中生，質疑她年紀也造假。

對此，吳建豪透過相信音樂澄清：「對於近日爆料者爆料和網路上流傳的『謊報年齡』、『學歷造假』的說法，均非事實」，並表示從未對外聲稱荒卷繪美年紀為35歲，

她的實際年齡為31歲，畢業於University College London（UCL，倫敦大學學院），相關資訊都可以被查證。這次正式的澄清，把事實說明白，希望這件事情到此為止。謝謝大家關心。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】