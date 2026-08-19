璀璨之城｜姜大衛曬合照宣布成台慶劇　張智霖吳卓羲豪門爭產撕殺

TVB每年10月至12月都會舉行一連串台慶活動，而台慶劇因臨近《萬千星輝頒獎典禮》，向來被視為爭奪視帝視后的前哨戰。姜大衛（John哥）日前無預警在社交平台率先報喜，他曬出劇集《璀璨之城》的全家福合照並寫下：「台慶劇《璀璨之城》（一家人）」，正式宣布該劇成為今年台慶劇之一。相中張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、蔣家旻及周志康齊齊現身，超豪華陣容即時引來網民熱議。

《璀璨之城》的全家福合照。（IG@johngor2022）

張智霖吳卓羲上演豪門鬩牆

《璀璨之城》主打港劇最煞科的豪門爭產與家族復仇，故事講述官孝賢（張智霖飾）與官孝君（吳卓羲飾）兩兄弟同為集團最高掌舵人，表面攜手打造酒店帝國，私下卻長期明爭暗鬥、各懷鬼胎。野心勃勃的張智霖為了獨攬大權並削弱弟弟的勢力，不惜以婚姻作權謀籌碼，高調迎娶檢控官洪海允（高海寧飾），展開一場無情的豪門爭產戰。

《璀璨之城》主打港劇最煞科的豪門爭產與家族復仇。（IG@cityneversleep_tvb）

張智霖吳卓羲上演豪門鬩牆。（IG@cityneversleep_tvb）

強強聯手展開狠辣復仇計劃

更狗血震撼的是，這場豪門決戰背後竟牽扯出一段極度錯綜複雜的四角情仇！原來高海寧與張曦雯昔日曾是好閨密，豈料張曦雯當年因貪圖豪門名利，不惜橫刀奪愛搶走高海寧的情人吳卓羲，順利嫁入官家做少奶奶。如今高海寧帶着被背叛的巨恨嫁給大哥張智霖，舊愛變大嫂、昔日閨密變妯娌宿敵，新仇舊恨交織著權力欲望，令整個豪門陷入萬劫不復的復仇渦漩！

強強聯手展開狠辣復仇計劃。（IG@cityneversleep_tvb）

今次除了有影帝姜大衛坐鎮飾演家族掌門人，張智霖睽違多年重返TVB飾演腹黑大太子，硬撼吳卓羲上演兄弟鬩牆；加上高海寧繼《新聞女王》後再展心機，與張曦雯展開女人間的狠辣交鋒，四人強強聯手未播先轟動，定必成為年底收視與頒獎禮的狂攬大熱！