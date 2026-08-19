Jennie演出疑「上衣滑落」影片全網瘋傳　公司硬氣提告：絕不寬貸

BLACKPINK成員Jennie近日登上日本音樂祭「SUMMER SONIC 2026」，未料這場演出被網友瘋傳疑似服裝走光畫面。所屬公司OA娛樂18日正式出手，針對網路上出現的惡意剪輯、竄改照片及影片，以及散播不實消息等行為，將祭出法律行動，公司強調「不會和解或從寬處理」，態度強硬。



網傳惡意竄改走光影片 經紀公司硬起來提告

8月14日Jennie站上日本千葉ZOZO海洋球場，擔任「SUMMER SONIC 2026」壓軸嘉賓，帶來約1小時的演出。沒想到演出結束後，部分影片疑似拍到Jennie的服裝因舞蹈動作導致局部身體部位走光，掀起熱議。對此，有網友認為恐怕確實走光而露點，也有人質疑影片可能是以AI或其他影像編輯技術加工而成。

BLACKPINK成員Jennie近日登上日本音樂祭，未料這場演出被網友瘋傳疑似服裝走光畫面。（IG@jennierubyjane）

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由於影片已經在網路上瘋傳，各方說法更是越演越烈，Jennie所屬公司OA娛樂今日正式以「旗下藝人Jennie相關法律應對公告」為主題發布聲明，表示近期持續發現有人在網路社群及SNS上，針對Jennie進行毫無根據的誹謗、散播不實消息，更有人惡意編輯、竄改她的照片及影片，甚至以侵犯私生活及人格權的方式發布、散播相關內容。

公司強硬喊告絕不寬貸 舞台爆意外吐心聲

OA娛樂表示，目前已與專業法律代理人合作，將持續掌握相關貼文、帳號並蒐證，同時針對嚴重侵害藝人權益的案例展開民事及刑事法律行動。公司也特別點名，若有人惡意修改或重新加工Jennie的外貌特徵，反覆發布、轉發特定照片及影片片段，或結合侮辱性言論、假消息與相關內容後散播，都將視情況採取必要的法律措施。公司更強調處理過程中「不會有任何和解或從寬處理」，明確展現出強硬態度。

除了8月14日的演出之外，16日在大阪演出時也曾遇到演出中麥克風出問題的狀況，Jennie也直接在台上露出慌張表情，要工作人員趕緊幫忙處理。演出結束後，她也在社群發文感嘆：

真的有很多意想不到的時刻，也有很多美好的時刻和艱難的時刻。

並表示「一切不可能都是完美的」。

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