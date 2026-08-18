BLACKPINK十周年活動被怒轟寒酸　四成員相繼發文向粉絲BLINK致歉

韓國人氣女團BLACKPINK早前8月8日迎來出道10周年，本是值得慶祝的大日子，可惜YG娛樂策劃的紀念活動規模極小兼佈景簡陋，令大批BLINK（粉絲暱稱）極度失望。隨着Jennie於8月17日壓軸發文，四位成員已先後為今次風波向粉絲致歉。



BLACKPINK出道10周年。（IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK 10周年（Instagram@roses_are_rosie）

十周年見面會被轟寒酸

BLACKPINK的十周年紀念活動，與全球粉絲的期待落差巨大。起初公司公告內容相當含糊，只稱「僅檔期有空的成員到場」，無法確保四人能否全員出席。幸好四人能合體出席，但直播竟僅持續約11分鐘便極速完場，圍坐聊天的背景板被指是8張臨時拼湊的打印海報，公司僅準備一人一束小花束。

BLACKPINK十周年活動被指寒酸。（Weverse直播截圖）

BLACKPINK十周年直播。（Weverse直播截圖）

Rosé為成員準備蛋糕和鮮花。（Weverse直播截圖）

BLACKPINK十周年直播僅11分鐘。（Weverse直播截圖）

線下見面會安排更是混亂，8月6日才臨時官宣，全球僅隨機抽取40名付費會員。粉絲到場後發現現場無舞台、無座椅，借用博物館大廳，只能站立圍觀約15分鐘。大量網民與粉絲怒轟YG娛樂策劃失職，安排極不尊重藝人與粉絲。

BLACKPINK十周年見面會在博物館舉行。（Weverse圖片）

僅得40名粉絲參加。（Weverse圖片）

BLACKPINK（Weverse圖片）

四位成員先後發長文向粉絲致歉

面對粉絲不滿，四位成員接連發聲致歉。Jisoo在直播及見面會舉辦前已率先發聲「這次紀念日好像是讓我特別抱著歉意度過的一天」；其餘3名成員在見面會後相繼發文致歉，Rosé表示對活動未達預期「滿懷歉意」；Lisa發聲「這讓我很難過，我也真的很抱歉事情最終變成這樣」；最後Jennie於17日最後發文表示「只有無法辯解的歉意」。全員相繼致歉，令粉絲更加心痛，紛紛指責四人只是「替公司背鍋」。

BLACKPINK四人相繼發文道歉。（網上圖片）

BLACKPINK四人相繼發文道歉。（網上圖片）

BLACKPINK四人相繼發文道歉。（網上圖片）