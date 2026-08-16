Jennie音樂節辣舞太賣力「白色上衣突滑落」　現場畫面掀兩派論戰

韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie日前登上日本指標性音樂節「SUMMER SONIC 」東京場舞台，以充滿爆發力的Live演出瞬間點燃全場，吸引大批粉絲到場朝聖。當天Jennie身穿白色內搭與牛仔連身裙，俐落不失性感的造型成為舞台焦點，然而在演出過程中，疑似因為唱跳動作太大，服裝出現位移，影片中還疑似走光。



根據流傳的現場畫面，Jennie在演唱時疑似想跟粉絲一起同樂，十分賣力蹦跳，在跳躍的過程中白色內搭一直往下掉，畫面中也胸前出現一抹陰影，疑似是重要部位。

jennie日本音樂節最新造型，身穿白色內搭與牛仔連身裙。（小紅書）

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這段畫面立刻在社群平台X（原 Twitter）上掀起熱烈討論，許多網友在猜測女神是否不慎走光。

不過，X上立刻出現兩極化反應，許多網友驚嘆Jennie的舞台穿搭風格確實大膽，但大多是譴責發文的網友，認為就算是走光也不該發文討論，因為非常不尊重女性，但造型團隊在面對高強度編舞時，應更加注重服裝防護的安全性。

不過另一派粉絲認為，登上如此國際大型音樂節，歌手防護措施絕對做得滴水不漏，畫面中的陰影應該只是內襯或胸貼意外露角，認為無須過度放大解讀。

事實上，JENNIE今年參加波蘭音樂節Open'er Festival時，身穿較短的表演服裝登台，也因跳舞動作太大，被現場觀眾拍到服裝疑似滑動的畫面，引發網友熱議。

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