日本影后岸惠子離世　昔披肩繞頸造型引風潮　川端康成做她證婚人

日本演藝圈傳來噩耗！以電影《你的名字》（君の名は）、《弟弟》等作品走紅的資深影后岸惠子，傳出8月7日因年老衰弱離世，享壽93歲，消息直到19日才由所屬事務所正式對外公布。家屬依照她生前意願，已低調完成葬禮。



主演你的名字爆紅全日本 奠定頂尖女星地位

岸惠子1932年出生於日本橫濱，高中就讀期間便通過松竹新人演員選拔，1951年正式加入松竹，並以電影《我家歡樂》踏入演藝圈。1953年至1954年，她主演人氣廣播劇改編電影《你的名字》三部曲，飾演女主角「真知子」，一躍成為日本國民級女星。

日本影后岸惠子離世，享壽93歲。（《からみ合い》劇照）

岸惠子以電影《你的名字》系列走紅，當年披肩纏法掀風潮，證婚人曾為文豪川端康成：

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當年電影中的經典造型更掀起全民風潮，她將披肩從頭部繞至頸部的穿法，被以角色名稱命名為「真知子纏法」，成為當時備受追捧的流行造型，也讓岸惠子正式站穩日本頂尖女星地位。

活躍於國際大銀幕 才華洋溢跨足文學創作

走紅後，岸惠子不只在日本發展，更受到歐美電影圈青睞，陸續接到包括大衛連（David Lean）等國際導演的邀約。1956年，她因出演法國導演伊夫夏米（Yves Ciampi）執導的《難忘的愛情》與對方結緣，隔年結婚，婚宴證婚人更是日本文豪川端康成。兩人婚後曾定居巴黎，最終於1975年離婚。

除了演員身分，岸惠子也是才華洋溢的作家及記者，長年投入散文、報導文學及小說創作，出版《巴黎的天空是晚霞雲》、《白俄羅斯的蘋果》、《風曾看見》等作品，2021年更推出自傳《岸惠子自傳 不打破雞蛋，就吃不到歐姆蛋》。她2017年獲頒菊池寬獎，2011年則獲法國政府授予藝術文化勳章司令勳位。

演藝生涯超過70年的岸惠子，曾憑《母親》拿下2002年日本電影學院獎最佳女主角，並持續活躍至高齡。她曾於2020年迎接88歲生日之際，仍以演講、寫作等形式持續活動，展現驚人生命力。如今一代日本影壇巨星走完93年人生旅程，留下橫跨電影、文學與國際舞台的精彩身影。

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