韓國影壇傳奇女星驚傳已在美國逝世　生前作品數百部曾奪多次影后

韓資深女星金芝美（本名金明子，김지미） 傳出於美國辭世，享壽85歲。



韓國電影界12月10日證實消息，表示韓國電影人協會準備以協會名義舉行「電影人葬」，正在與家屬溝通中，目前靈堂尚未設立，喪事也正在安排中。

金芝美1957年以金基永導演作品《黃昏列車》出道，也曾與許多名導合作，包含金洙容與林權澤導演，1950年代到1990年代都十分活躍，演出作品多達400至700部之間，並曾憑藉精湛演技榮獲巴拿馬國際電影節最佳女主角、大鐘獎最佳女主角等多項重量級獎項，是當時韓國影壇的傳奇人物之一。

她也持續為韓國電影產業貢獻力量，曾創立製作公司「Jimi Film」，並擔任韓國電影振興委員會委員，2010年以「華麗女演員」之名入選「電影人名譽殿堂」，象徵她對韓國電影的深遠影響。

