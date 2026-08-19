孫慧雪爆5歲患偏頭痛靠打頭自虐分散注意力　產後病情加劇痛到嘔

現年44歲的孫慧雪日前獲邀登上由林盛斌（Bob）主持的醫療健康節目《Dr. Bob》。阿雪大談自己與偏頭痛糾纏逾30年的辛酸歷程，更自爆童年時曾因劇痛而做出自虐舉動，情況令人十分心疼。



孫慧雪日前獲邀登上由林盛斌（Bob）主持的醫療健康節目《Dr. Bob》。（Youtube@Dr. Bob 健康頻道）

幼時頭痛靠「拍打頭部」分散注意力

孫慧雪在訪問中透露，自己的偏頭痛早在幼年時期就已種下病根。自己五、六歲時便經常頭痛發作，但當時年紀太小不懂得如何用言語表達痛楚，只能默默用手拍打自己的頭部。照顧她的嫲嫲見狀大驚問：「做咩打自己？」她才無奈解釋，是因為頭太痛，只有靠打頭才能分散注意力。

孫慧雪自爆幼時頭痛靠「拍打頭部」分散注意力。（Youtube@Dr. Bob 健康頻道）

產後病情升級頭痛症狀「誇張到癲」

偏頭痛隨着她結婚升格人母後更加嚴重。阿雪透露自己生育後頭痛「誇張到癲」，發作時可連痛數天，後腦位置極度緊繃，整個人彷彿被強行拉扯，痛楚更一路蔓延至頸部、肩膊及背脊。由於長時間受劇痛折磨，她一度非常擔心自己腦內長有腫瘤或出現嚴重病變，情緒陷入低谷，日常工作與照顧家庭亦大受影響。

孫慧雪透露產後頭痛症狀「誇張到癲」。（Youtube@Dr. Bob 健康頻道）

頭痛已嚴重影響日常生活

面對家庭與演藝事業雙重壓力，阿雪過去一向選擇「硬撐」，平日僅隨便吞服止痛藥掩蓋症狀。直到某次偏頭痛持續過久，連續服藥亦毫無改善，她才意識到事態嚴重，決定求醫並接受檢查。幸好最終證實並無腦腫瘤等嚴重結構性病變。阿雪更笑言自己有「一有空就痛」的命格，每逢週末頭痛反而會更加劇烈，生理週期前後也極易發作，甚至會痛到噁心想吐，令自己的社交活動與拍攝工作屢受影響。

孫慧雪稱偏頭痛令自己的社交活動與拍攝工作屢受影響。（Youtube@Dr. Bob 健康頻道）

醫生為觀眾提供專業建議

針對阿雪的狀況，節目中的兩位專科醫生亦為觀眾提供專業的建議。當頭痛已影響工作及日常生活，並伴隨怕光、怕嘈及噁心嘔吐等症狀時應儘快求醫。發作時患者應立即前往安靜、光線較暗的房間休息。在發病早期更應及時使用急效止痛藥，切忌拖到劇痛才處理，同時應減少攝取已知會誘發頭痛的刺激性食物。