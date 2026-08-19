前港姐周嘉玲55歲零修圖真面目曝光　曾與梁朝偉半裸激戰一戰成名

曾在1991年參選港姐榮獲亞軍的一代性感女神周嘉玲，早年憑王家衛電影《重慶森林》中與影帝梁朝偉一場半裸肉搏激情戲而聲名大噪，更強勢入圍香港電影金像獎最佳女配角。她於2005年與比利時籍印度裔室內設計師Darryl Goveas傾心並步入婚姻後，便淡出幕前相夫教女，成功轉戰商界。近日她罕有在社交媒體分享為母親慶祝生日的溫馨合照，現年55歲的她無懼歲月痕跡，強勢以「零修圖」真面目示人，真實狀態即時引起網民熱議。

周嘉玲。（IG@mamaismyhero）

55歲真實狀態曝光

闊別幕前多年的周嘉玲，2018年曾短暫復出拍攝電影《監獄建築師》，當時她便率直表示自己從不用美顏Filter，寧願展現真實一面。近日她曬出與母親慶生的溫馨照片，相中她精緻地束起長髮，身穿簡約連身背心裙，身形依然纖瘦結實，手臂肌肉線條清晰可見，皮膚更是緊緻有光澤，臉頰輪廓自然完全沒有「膠面」僵硬感，舉手投足間盡顯名媛風采，優雅氣場不減當年。

身形依然纖瘦結實。（IG@mamaismyhero）

55歲真實狀態曝光。（IG@mamaismyhero）

港大法律系之花選港姐入行

周嘉玲出生於加拿大，中學時隨父母回流香港，憑優秀成績考入香港大學法律系，曾於知名律師事務所實習。1991 年參選港姐奪亞後順理成章入行，因精通流利英語，初期被安排到英語頻道擔任主持，之後轉往拍劇。她在經典劇《再見亦是老婆》中飾演介入姜大衛婚姻的「最強小三」卓羚，憑美艷外形與入型入格的演技，令全港觀眾恨之入骨，人氣急升。

港大法律系之花選港姐入行。（網上圖片）

在《再見亦是老婆》中飾演介入姜大衛婚姻的小三。（《再見亦是老婆》劇照）

《重慶森林》半裸肉搏梁朝偉

不過，周嘉玲最具震撼力的代表作非《重慶森林》莫屬！她在戲中飾演梁朝偉的性感空姐女友，二人有一場極度大膽的床戲，周嘉玲更全身半裸上陣與梁朝偉埋身激戰，相當搏命。她憑此片成功提名金像獎最佳女配角，同時更與梁朝偉爆出震撼緋聞！當年有傳男方曾私下送贈100支玫瑰花，一度傳出令梁朝偉當時的女友極度不滿。這段轟動一時的緋聞隨後不了了之，二人其後再合作電影《俠骨仁心》。2004年拍罷《上海灘之俠醫傳奇》後，周嘉玲毅然淡出娛樂圈轉戰商界，曾任Joyce Boutique業務總經理，2010年更在中環開設童裝概念店當老闆娘。如今她生活優雅低調，與丈夫及女兒歲月靜好，偶爾在社交媒體分享點滴，每次亮相都定必掀起網民無限的回憶殺！

在《重慶森林》中飾演梁朝偉的空姐女友。（《重慶森林》劇照）

半裸激戰梁朝偉。（《重慶森林》劇照）