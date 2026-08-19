ROVER王希晉生日會黃子博驚喜助陣　自爆曾陷焦慮靠歌迷重拾信心

樂隊ROVER主音王希晉日前迎來27歲生日，並舉辦以「RHYTHM」為主題的生日會，吸引近百位粉絲到場支持，全場座無虛席。「RHYTHM」象徵希晉26歲這一年在音樂路上的征途，代表他對音樂熱愛的節拍從未減退。過去一年，他遊走於不同音樂風格，在多個舞台留下足跡。雖然經歷過低潮與難關，但也迎來過燈光璀璨的時刻，他依然能夠跟隨內心旋律，奏出屬於自己的樂章。

樂隊ROVER主音王希晉日前迎來27歲生日。（公關提供）

舉辦以「RHYTHM」為主題的生日會。（公關提供）

黃子博驚喜助陣

希晉在開場時分享：「呢一年有高有低，但音樂從來冇停過，就好似今日個主題咁，RHYTHM一直喺度。」生日會以音樂貫穿全場，希晉唱出為粉絲特別準備的歌單，答謝大家過去一年的陪伴。《造星》的黃子博更驚喜現身，為希晉擔任結他手伴奏。

《造星》的黃子博驚喜現身。（公關提供）

黃子博為希晉擔任結他手伴奏。（公關提供）

逐一聽歌迷心聲

除了音樂演出，希晉還與粉絲大玩互動遊戲，包括問答環節及大電視考驗默契，現場笑料百出。而最令人感到溫暖的環節，莫過於一對一對話時間。希晉希望能與每位粉絲近距離交流，加上不設時間限制，他堅持認真傾聽每位到場者的心聲，結果生日會越玩越夜，最終延長至凌晨2時才圓滿結束，笑言成為「最長氣生日會」。

逐一聽歌迷心聲。（公關提供）

希晉與粉絲大玩互動遊戲。（公關提供）

坦言曾陷焦慮

希晉感謝粉絲一路以來陪他走過高低，並坦言過去一年曾因壓力陷入焦慮，全靠粉絲的支持才重拾信心。他說：「人真係需要支持，我好幸運有你哋。」希晉在台上表示會繼續與ROVER一同前進，相信很快會再次合體夾Band演出。他亦隔空向隊友喊話：「兄弟同心，大家各自加油，好快舞台見！」希晉期待日後在音樂路上與樂迷一同成長，希望ROVER發展越來越好，繼續製作好音樂回饋樂迷。

希晉坦言過去一年因壓力陷入焦慮。（公關提供）