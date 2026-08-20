黃宗澤七夕曬與鍾嘉欣合照齊齊扮鬼臉　劇迷集體回憶湧現求再合作

TVB昔日經典螢幕情侶黃宗澤（Bosco）與鍾嘉欣（Linda）日前私下相約聚餐。適逢七夕，黃宗澤於社交平台曬出兩人合照。兩人在餐桌前拋開偶像形象大玩扮鬼臉，瞬間勾起無數劇迷的集體回憶。



黃宗澤鍾嘉欣聚餐合照。（IG@boscomine）

七夕發相。（IG@boscomine）

兩人齊齊嘟嘴扮鬼臉

相中兩人均戴上漁夫帽、打扮休閒，未有正經合照，反而在鏡頭前齊齊嘟嘴扮鬼臉。黃宗澤亦留言笑指：「Happy dinner! 但係明明可以好好地影張合照，最後會變成咁樣嘅表情呢？」，盡顯多年摯友的無間默契。

兩人齊齊扮鬼臉。（IG@boscomine）

兩人至今已相識約20年。（IG@boscomine）

4度飾演情侶僅《警犬巴打》圓滿結局

黃宗澤與鍾嘉欣過去曾合作《溏心風暴》、《珠光寶氣》、《溏心風暴之家好月圓》、《護花危情》及《警犬巴打》五部劇集，當中有4次飾演螢幕情侶，但竟有3次感情結局都未能開花結果。最令觀眾刻骨銘心的莫過於2012年《護花危情》，許Sir與喬子琳的虐心生離死別，至今仍是港劇迷心中的意難平。

黃宗澤鍾嘉欣多次合作飾演情侶。（網上圖片）

黃宗澤鍾嘉欣多次合作飾演情侶。（網上圖片）

黃宗澤鍾嘉欣多次合作飾演情侶。（網上圖片）

合體掀集體回憶，網民求再合作

合照一出隨即引發網民熱議，紛紛留言大讚兩人默契依舊。有粉絲感歎：「《護花危情》係我反覆睇咗n次嘅電視劇，超級好睇！」，更有人激動留言：「直接結婚！！！夢回許瑋琛&喬子琳」、「我大膽Dream一個護花危情2.0！！！」，紛紛期待這對黃金CP能夠再續前緣。