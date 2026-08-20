84歲盧海鵬爆「三高」消晒全靠周潤發帶跑　更大方公開慢跑呼吸法

現年84歲的資深藝人盧海鵬（鵬哥），自2018年接受「通波仔」手術後便大幅減產，甚少公開露面。近日他開設小紅書帳號分享近況，除了與侄仔盧俊宇回鄉「尋親」，更拍片親自向大眾報平安。鵬哥中氣十足兼笑容滿面地霸氣宣布：「我而家咩病都冇！（就眼睛不好所以走路走慢點）」昔日困擾他的「三高」問題已全數消失，精神面貌極佳，令一眾網民大感放心。



鵬哥日前回到內地與久別重逢的親友聚首一堂。（小紅書@盧俊宇哥哥）

鵬哥霸氣宣佈：「我而家咩病都冇！」（小紅書＠盧海鵬開咪）

發哥親授慢跑護身呼吸法

談到能夠奇蹟般徹底擊退「三高」的關鍵養生祕訣，盧海鵬坦言這完全歸功於好友周潤發（發哥）的熱心協助與帶領。在發哥的積極鼓勵下，鵬哥79歲就加入了晨運跑步的行列，更養成了每日堅持運動的好習慣。他透露自己每天雖然僅慢跑約半小時，但對促進血液循環和身體機能已有極顯著的改善。

周潤發曾因憂心盧海鵬健康，邀請他一起跑步養生。（官方圖片）

盧海鵬79歲開始跟周潤發跑步。（小紅書＠盧海鵬開咪）

盧海鵬透露自己雖然每日只跑半小時，但效果非常好。（小紅書＠盧海鵬開咪）

鵬哥更即場公開了發哥親手傳授的獨門「呼吸法」技巧，強調慢跑時切記要用鼻呼吸而非用嘴巴，因為口部呼吸容易招致口乾；而用鼻深呼吸時，氣一吸即可直接深入丹田，再由丹田順暢噴出，久而久之便能對全身血壓與血糖控制發揮良性影響。

鵬哥更大方公開發哥親授的慢跑呼吸法。（小紅書＠盧海鵬開咪）

鵬哥透露自己目前就眼睛不太好，所以走路要走慢點。（小紅書＠盧海鵬開咪）

侄仔盧俊宇驚歎鵬哥變化

一直在旁貼心陪伴叔叔的侄仔盧俊宇亦感觸良多。身為廣東地區知名主持人的盧俊宇透露，今次特意來港探望鵬哥，最令他感到震驚與佩服的，是叔叔在生活作息上的天翻地覆轉變。他笑言過往來訪時，鵬哥總是慣性熬夜且習慣睡到正午過後才起床，自己來探望時甚至深怕打擾到叔叔休息。沒想到如今鵬哥為了健康痛下決心，每天一早便自動自發起身出門晨跑，這種嚴謹自律的生活方式轉變，實在讓他大感意外與佩服。