陳敏之9歲囝囝雷子樂拍片幫手營銷　全英導覽公司討1萬Like換電腦

陳敏之與圈外商人老公雷偉信結婚12年，育有現年9歲的寶貝仔雷子樂。近年敏之雖然大幅減少幕前演出，轉戰直播帶貨及積極發展美容生意，但依然保持著極高的曝光率。近日，她就在社交平台上載了一段由囝囝親自操刀的宣傳短片，子樂化身「最強推銷員」，為媽咪的生意落力宣傳，淡定表現令人刮目相看！



陳敏之日前為寶貝仔雷子樂慶祝9歲生日。（IG@sharonchanmanchi）

雷子樂落力為媽媽陳敏之做營銷。（IG@sharonchanmanchi）

雷子樂全程狂飆流利英語

在這段充滿驚喜的影片中，9歲的子樂完全沒有怯場，全程以流利清晰的英語進行介紹，並配上生動可愛的演技。他在影片一開始便開宗明義，直接道出今次「出山」的目的：他向廣大網民呼籲，如果這條宣傳影片能夠成功集齊1萬個Like，媽咪陳敏之就會買一部全新的電腦給他！

原來有KPI，好正經。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之親自包裝香水。

為了成功爭取這部夢寐以求的新電腦，子樂相當落力地帶領觀眾參觀媽咪的公司內部，直擊媽咪工作日常，展示了敏之正在認真包裝香水產品的工作情況；子樂猶如專業小導遊一樣，逐一帶大家參觀了公司的戶外休息空間、大型貨倉，最後還坐上了媽咪的專屬工作枱，極具大將之風。

子樂做小導遊好專業。（IG@sharonchanmanchi）

好大間倉庫。（IG@sharonchanmanchi）

仲有第二間。（IG@sharonchanmanchi）

在影片最後，他不忘再次發功，千叮萬囑大家一定要「畀 Like」，更搞笑強調自己「真的很需要一部電腦」，場面既溫馨又逗趣。

大將之風！（IG@sharonchanmanchi）

都來點讚！（IG@sharonchanmanchi）

明星陣容留言洗版力撐

子樂這段精靈又淡定的表現，不僅成功俘虜大批網民，更引來娛樂圈中一眾星級Auntie和Uncle湧入留言區瘋狂「助攻」！

包括黃翠如、林盛斌（Bob）、胡杏兒、鍾嘉欣、梁靖琪及單文柔等藝人前輩紛紛留言點讚，大力支持子樂贏取人生第一台專屬電腦。大家更一致激讚他「醒目」、「叻仔」、「大個仔」以及「長高了不少」，對他的優異表現讚不絕口！相信在眾多星級長輩與網民的加持下，子樂的「一萬 Likes」新電腦夢想絕對指日可待！

一眾星級Auntie、Uncle齊集留言區，瘋狂助攻子樂圓夢。（IG截圖）