陳冠希父親陳澤民罕現身上海　73歲濃密黑髮撞樣吳彥祖

現年73歲、近年鮮有公開露面的陳冠希父親陳澤民，近日驚喜現身於上海舉行的「2026亞洲太平洋國際小姐大賽中國區上海城市選拔賽」。古稀之年的他非但絲毫不見老態，更憑一頭烏黑濃密髮量與光滑無瑕膚質驚艷全場，逆天保養神功即時炸爆網絡討論區！



三代同堂勁溫馨。（網上圖片）

陳冠希姐弟三人關係極好。（IG@tricia811）

皮膚緊緻似食防腐劑

影片所見，73歲的陳澤民狀態逆天，梳起經典All Back髮型的他髮量濃密兼烏黑發亮，臉上幾乎找不到皺紋，皮膚緊緻光澤，雙眼精明有神！身穿花恤衫配淺色西褲的他腰板挺直、行路帶風，富貴氣場擋都擋不住。

保養得宜。（影片截圖）

髮量驚人。（影片截圖）

一雙眼睛炯炯有神。（影片截圖）

撞樣吳彥祖

陳澤民的逆齡狀態旋即引起網民熱烈討論，大批留言狂讚其保養得宜，形容他年逾七十仍頭髮濃密，舉手投足盡顯富貴氣派。更為惹笑的是，不少人直指他與男神吳彥祖有幾分相似，甚至笑稱「我怎麼看著像吳彥祖」、「更像吳彥祖爸爸」。部分網民更將焦點轉移至近年屢被指老態盡現的陳冠希身上，打趣寫道：「皺紋都被他兒子長了」。

陳澤民的逆齡狀態引起網民熱烈討論。（小紅書圖片）

有網民指現時的陳澤民與男神吳彥祖有幾分相似。（影片截圖）

吳彥祖。（IG@thatdanielwu）

昔日娛樂大亨擁驚人身家

陳澤民昔日在香港娛樂圈舉足輕重，不僅是英皇老闆楊受成及成龍的好友，旗下更擁多間演藝公司及上市公司。雖然他與前妻Carol（陳冠希媽媽）早已離異，但一家人依然感情融洽；Carol雖白髮蒼蒼但氣質優雅標緻，而曾闖娛圈的愛女陳見飛現居加州亦美貌依然。今次陳澤民以「凍齡」姿態驚艷登場，氣場與顏值直接完勝兒子！

一家人關係依然非常融洽。（IG@tricia811）